العثور على 29 كيلوغرامًا من «الكوكايين الخام» على شاطئ البحر خلف شركة الأسمدة بالبريقة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن الهلال النفطي، اليوم الجمعة، عن العثور على 29 كيلوغرامًا من مخدر «الكوكايين الخام» على شاطئ البحر خلف شركة الأسمدة بالبريقة، مؤكدة فتح محضر بخصوص الواقعة وقيدت القضية تحت رقم (55) لسنة 2023.

وأوضحت المديرية عبر صفحتها على «فيسبوك» أن هذه الكمية عثر عليها أحد أفراد الأمن الصناعي بالشركة الليبية للأسمدة خلف مخازن اليوريا بِمُحاذاة السِياج المؤدي إلى شاطئ البحر يوم الأحد 10 سبتمبر الجاري؛ حيث كانت العاصفة «دانيال» تجتاح مناطق شرق البلاد مخلفة خسائر فادحة في الأضرار والممتلكات.

نقل المضبوطات إلى مديرية أمن الهلال النفطي

وفور ورود بلاغ إلى المديرية بشأنها انتقل مدير أمن الهلال النفطي اللواء إيهاب أبوخريص الكزة رفقة الأعضاء المكلفين بالخطة الأمنية بالمنطقة إلى الموقع، وعند الوصول وُجدت المادة على الشاطئ خلف مخازن اليوريا بالتحديـد.

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وأضافت مديرية أمن الهلال النفطي أن المادة «اشتبه بكونها مادة مُخدرة عددها 24 قالبًا، طول القالب 23 سم، وعرضها تقريبًا 13 سم، وارتفاعها نحو 4.5 سم للقالب الواحد»، جرى نقلها إلى ديوان المُديرية، وإخطار نيابة البريقة الجزئية وقسم البحث الجنائي بالمُديرية للكشف وتحليل المادة، بمعرفة النيابة العامة المختصة.

وأكدت المديرية أنه بعد وصول نتيجة تحليل العينة «اتضح أنها مادة مخدرة نوع (كوكايين خام) تقدر الكمية بنحو 29 كيلوغرامًا». فجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها وفتح محضر بخصوص الواقعة، وقيدت القضية تحت رقم (55) لسنة 2023.

انتقال رجال الأمن إلى موقع العثور إلى مخدر الكوكايين خلف شركة البريقة. (مديرية أمن الهلال النفطي)

انتقال رجال الأمن إلى موقع العثور إلى مخدر الكوكايين خلف شركة البريقة. (مديرية أمن الهلال النفطي)

نقل مخدر الكوكايين إلى ديوان مديرية أمن البريقة. (مديرية أمن الهلال النفطي)

نقل مخدر الكوكايين إلى ديوان مديرية أمن البريقة. (مديرية أمن الهلال النفطي)