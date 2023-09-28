باتيلي يجري مشاورات في بروكسل بشأن العملية السياسية وتأثير الفيضانات على درنة والمناطق المجاورة

القاهرة - بوابة الوسط

قال الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، مساء اليوم الخميس، إنه أجرى مشاورات مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل في بروكسل حول العملية السياسية وتأثير الفيضانات في درنة والمناطق المجاورة لها.

وأوضح باتيلي عبر حسابه على منصة «إكس» أنه تبادل مع بوريل «وجهات النظر حول العملية السياسية في ليبيا»، كما ناقش معه «تأثير الفيضانات على درنة والمناطق المجاورة لها».

دعم العملية السياسية وإعمار درنة والمناطق المجاورة

وأكد باتيلي أنه «شدد خلال اللقاء على ضرورة أن يتحدث الاتحاد الأوروبي والشركاء الدوليون بصوت واحد لدعم العملية السياسية، من أجل الحفاظ على وحدة ليبيا وسلامة أراضيها».

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كما أكد المسؤول الأممي «على ضرورة إجراء تقييم مشترك لاحتياجات إعادة الإعمار في المناطق المتضررة من العاصفة والفيضانات التي تلتها لضمان أقصى قدر من المساءلة في إدارة موارد إعادة الإعمار».

باتيلي يجدد الدعوة إلى إجراء انتخابات شاملة

وجدد باتيلي في بروكسل «الدعوة إلى إجراء انتخابات شاملة من أجل إضفاء الشرعية على المؤسسات السياسية والعسكرية والأمنية وإعادة توحيدها» وذلك «تماشيًا مع تطلعات الشعب الليبي إلى السلام والاستقرار» وفق قوله.

لقاء باتيلي في بروكسل، الخميس 28 سبتمبر 2023. (حساب باتيبي على منصة إكس)