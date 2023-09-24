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باتيلي يطالب حفتر بتمكين الوكالات الأممية ومنظمات الإغاثة من الوصول الكامل للمناطق المنكوبة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 24 سبتمبر 2023, 09:09 مساء
باتيلي يطالب حفتر بتمكين الوكالات الأممية ومنظمات الإغاثة من الوصول الكامل للمناطق المنكوبة
لقاء المشير حفتر وباتيلي، الأحد 24 سبتمبر 2023. (القيادة العامة)
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طالب الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي قائد القيادة العامة المشير خليفة حفتر، بتمكين وكالات الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة من الوصول الكامل إلى المناطق المنكوبة جراء الفيضانات التي اجتاحت مناطق شرق ليبيا، وذلك من أجل تقديم الدعم والمساندة ودعم المتضررين من الكارثة الإنسانية.

واستقبل المشير خليفة حفتر، اليوم الأحد، بمقر القيادة العامة بمنطقة الرجمة في بنغازي، باتيلي رفقة المنسقة المقيمة للشؤون الإنسانية نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا جورجيت غانيون، وعدد من المسؤولين في البعثة.

جهود الإغاثة في درنة والمناطق المجاورة لها
وأوضح باتيلي في تدوينة نشرها عبر حسابه على منصة «إكس» وشاركتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبر صفحتها على «فيسبوك» أنه ناقش مع حفتر «جهود الإغاثة المستمرة في درنة والمناطق المجاورة لها».

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وقال باتيلي «رحبت بالتضامن الذي أبدته جميع المؤسسات والأجهزة الليبية، بما في ذلك الجهات العسكرية والأمنية العاملة على الأرض، وبتعاونها من أجل دعم المتضررين. وشددت على ضرورة منح حق الوصول الكامل لوكالات الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة التي تعمل على تخفيف معاناة المنكوبين».

إعادة إعمار المناطق المنكوبة
وأضاف باتيلي أنه ناقش مع حفتر «آفاق إعادة إعمار المناطق التي دمرتها الفيضانات». مشيرًا إلى أنه «شدد في هذا السياق على ضرورة بذل تنسيق أي جهد وطني يُبذل لتجاوز الأزمة، ويشمل ذلك وضع خطة وطنية شفافة وشاملة لإعادة الإعمار».

وأكد باتيلي أنه جدد كذلك خلال اللقاء دعوته «لجميع الأطراف الليبية للبناء على التضامن والوحدة الاستثنائيين اللذين أبان عنهما الليبيون في هذه الأوقات العصيبة، وتكثيف الجهود نحو إجراء الانتخابات وتوحيد المؤسسات الوطنية لمواجهة التحديات المستقبلية بشكل أفضل».

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