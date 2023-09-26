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باتيلي لتكالة: يجب استئناف الاتصالات بين «النواب» و«الدولة» لاستكمال القوانين الانتخابية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 26 سبتمبر 2023, 01:48 مساء
باتيلي لتكالة: يجب استئناف الاتصالات بين «النواب» و«الدولة» لاستكمال القوانين الانتخابية
لقاء باتيلي وتكالة في العاصمة طرابلس، 25 سبتمبر 2023. (مجلس الدولة)
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حث الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا عبدالله باتيلي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على «استئناف اتصالاتهما بهدف تسريع استكمال تلك القوانين الانتخابية».

جاء ذلك خلال لقائه، أمس الإثنين، رئيس مجلس الدولة محمد تكالة، حيث جدد باتيلي دعوته إلى لجنة إعداد القوانين الانتخابية «6+6» للتوصل إلى الاتفاق دون تأخير على القضايا الانتخابية الخلافية، حسب تدوينة على حسابه في موقع «إكس» اليوم الثلاثاء.

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وقدم باتيلي تعازيه لتكالة في ضحايا العاصفة «دانيال»، مشيرا إلى توافقهما على ضرورة أن تأخذ الأطراف السياسية في ليبيا العبرة من تضامن الليبيين من جميع أنحاء البلاد، ويضعوا خلافاتها جانبا.

استعراض خطوات المجلس حيال الكارثة
واستعرض اللقاء الآليات التي يقوم بها مجلس الدولة، للحدّ من المعاناة التي يعيشها سكان المناطق المنكوبة، بالإضافة إلى الخطوات العملية لإعادة إعمار درنة، حسب بيان المكتب الإعلامي للمجلس.

وأضاف المكتب الإعلامي أن اللقاء جرى خلاله أيضا «بحث الأوضاع السياسية في ليبيا، وسبل الدفع بالعملية السياسية، للوصول إلى الانتخابات، وإنهاء المراحل الانتقالية».

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