باتيلي يتوافق مع اللافي على ضرورة وضع صيغة نهائية لقوانين الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

أكد الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي توافقه مع عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي على «الحاجة الملحة» لوضع الصيغة النهائية للإطار القانوني للانتخابات ومعالجة القضايا الخلافية من خلال حوار شامل بروح التوافق، ما يمكِّن البلاد من المضي قدما نحو الانتخابات واستعادة الشرعية الشعبية لجميع المؤسسات.

وقال باتيلي في سلسلة تغريدات عبر حسابه على موقع «إكس» (تويتر سابقًا) إنه التقى اللافي، أمس الخميس، حيث ناقشا «الوضع السياسي والأمني الحالي في البلاد»، وشدد على أهمية انسجام العمل في المؤسسات الوطنية.

وخلال اللقاء، أكد المبعوث الأممي مسؤولية القادة الليبيين في المشاركة بعزيمة في عملية المصالحة الوطنية، مؤكدا استعداد الأمم المتحدة لدعم جهود المجلس الرئاسي في هذا الإطار.

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باتيلي: مستعدون لدعم الاتفاق على تشكيل حكومة موحدة لقيادة ليبيا إلى الانتخابات

باتيلي: مستعدون لدعم الاتفاق على تشكيل حكومة موحدة لقيادة ليبيا إلى الانتخابات

والأربعاء، أكد باتيلي خلال زيارة ميدانية لبلدة العزيزية في ورشفانة جنوب غرب طرابلس، استعداد الأمم المتحدة لدعم «الاتفاق على تشكيل حكومة موحدة لقيادة البلاد إلى الانتخابات».

ووصف المبعوث الأممي زيارته إلى العزيزية بأنها كانت «مثمرة»، وحظي خلالها بـ«استقبال حار من قِبل طيف واسع من المواطنين من جميع أنحاء ورشفانة، من بينهم منتخبون في البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، وأكاديميون وممثلون عن النساء والشباب والمجتمع المدني، وعن الأعيان والشيوخ، ونقابيون ومسؤولون أمنيون».

وقال: «جددت تأكيد استعداد الأمم المتحدة الدائم لدعم القادة الليبيين والمؤسسات الوطنية الفاعلة على المستويات جميعها للعمل معًا، ومن خلال حوار بناء، من أجل التوصل إلى تسوية سياسية شاملة، بما في ذلك الاتفاق على تشكيل حكومة موحدة لقيادة البلاد إلى الانتخابات».