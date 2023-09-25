تكالة يبحث مع باتيلي الأوضاع في درنة والجبل الأخضر ودفع العملية السياسية

القاهرة - بوابة الوسط

بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، مع الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، الأوضاع في مدينة درنة ومناطق الجبل الأخضر المنكوبة جراء الفيضانات التي شهدتها المنطقة قبل أسبوعين، بالإضافة إلى سبل دفع العملية السياسية.

واستقبل تكالة باتيلي بمقر المجلس الأعلى للدولة في طرابلس، اليوم الإثنين، حيث قدم المسؤول الأممي تعازيه الحارة لتكالة والشعب الليبي في ضحايا درنة ومناطق الجبل الأخضر جراء العاصفة «دانيال» التي خلَّفت خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات.

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وقال المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة عبر صفحته على «فيسبوك» إن تكالة وباتيلي بحثا خلال «اللقاء تداعيات الأوضاع المأساوية في مدينة درنة ومناطق الجبل الأخضر»، مشيرًا إلى أن تكالة «استعرض أثناء اللقاء الخطوات والآليات التي يقوم بها المجلس الأعلى للدولة للحدّ من المعاناة التي يعاني منها سكان المناطق المنكوبة، إضافة إلى الخطوات العملية لإعادة إعمار درنة».

الأوضاع السياسية في ليبيا

وأضاف المكتب الإعلامي أن اللقاء جرى خلاله أيضًا «بحث الأوضاع السياسية في ليبيا، وسبل الدفع بالعملية السياسية للوصول إلى الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية».

وقبل لقائه مع تكالة، بحث باتيلي مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة الأوضاع في درنة والمناطق المنكوبة وناقشا «آلية تنسيق الجهود الدولية والأممية لمعالجة الأوضاع في جميع المناطق المنكوبة التي اجتاحتها الفيضانات والسيول»، قبل أسبوعين وفق منصة «حكومتنا».

لقاء تكالة وباتيلي في طرابلس، الإثنين 25 سبتمبر 2023. (مجلس الدولة)

لقاء تكالة وباتيلي في طرابلس، الإثنين 25 سبتمبر 2023. (مجلس الدولة)

لقاء تكالة وباتيلي في طرابلس، الإثنين 25 سبتمبر 2023. (مجلس الدولة)