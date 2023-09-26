توقعات بمرور منخفض جوي على ليبيا خلال الأيام المقبلة

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز العربي للمناخ مرور منخفض جوي على ليبيا خلال الأيام المقبلة مع اشتداد سرعة الرياح لتصبح نشطة السرعة ومثيرة للغبار أحيانًا، على أن تتكاثر السحب تدريجيًا على فترات مع احتمالية تساقط أمطار متوسطة إلى غزيرة على طول الساحل الليبي الشمالي من الغرب إلى الشرق.

وقال مدير المركز، محيي الدين علي، في مداخلة مع قناة «الوسط» إن هذا المنخفض يتسبب في تكاثر للسحب الماطرة الجيدة إلى الغزيرة، والسحب العادية أحيانًا خاصة على الجبل الأخضر، فيما تكون الأمطار بين المتوسطة والجيدة.

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وأكد محيي الدين أن هذا المنخض وما يسببه من أمطار لا يرتقي إلى كارثة العاصفة المتوسطية «دانيال» التي ضربت الشرق الليبي في 10 سبتمبر الجاري، مخلفة أضرارًا بشرية ومادية فادحة.

غير أنه حذر من أن تشبع الأرض من مياه السيول والفيضانات بالمنطقة الشرقية ربما يتسبب في جريان الأودية في المنطقة على عكس المنطقة الغربية، منبهًا إلى أن الأمطار المتوقعة قد تعطل جهود فرق البحث والإنقاذ بالمناطق المنكوبة بشكل وجيز وموقت.

وارتفع عدد ضحايا العاصفة «دانيال» في درنة إلى 4029 حالة وفاة، وذلك بعد انتشال 697 جثمانًا في المدينة خلال الفترة من 18 إلى 24 سبتمبر الجاري، وفق حسب إحصائية نشرها، الثلاثاء، الناطق باسم «القيادة العامة» اللواء أحمد المسماري.