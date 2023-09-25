الهلال الأحمر: انتشال جثة في المخيلي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت جمعية الهلال الأحمر انتشال جثة في منطقة المخيلي أحد ضحايا الفيضانات والسيول التي تسببت فيها العاصفة «دانيال» يوم 10 سبتمبر الجاري.

وشارك فريق الجمعية بفرع القبة في انتشال ودفن الجثة، حسب بيان الجمعية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

جهاز البحث الجنائي ينتشل 60 جثة خلال 3 أيام

وانتشل أفراد جهاز المباحث الجنائية التابع لحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» 60 جثة من ضحايا العاصفة خلال ثلاثة أيام من جهود الإنقاذ، في حين أخذ فريق البصمة الوراثية بالجهاز عينات «DNA» لـ338 جثة مجهولة الهوية، وقام خبراء التقديرات المالية بتقدير الأضرار في 365 موقعا وحصر الأضرار.

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- الجارح: ارتفاع وفيات «دانيال» إلى 3868 حالة

وبلغ إجمالي ضحايا «دانيال» حتى الآن 3868 حالة وفاة، حسبما أعلن الناطق باسم اللجنة العليا للطوارئ التابعة للحكومة المكلفة من مجلس النواب محمد الجارح في مؤتمر صحفي، أمس الأحد.

وجرى تشكيل فريق لاستقبال الجثث المنتشلة حالياً، وفريق آخر لحصر المدفونين سابقاً، وفق الجارح، الذي أشار إلى استمرار عملية الفرز والتدقيق من قبل غرفة الطوارئ وأن رقم عدد الضحايا قابل للارتفاع بشكل كبير.