  • Alwasat News
Atwasat

حكومة الدبيبة تبحث مع الوكالة الأميركية للتنمية إعادة إعمار المناطق المنكوبة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 24 سبتمبر 2023, 11:11 مساء
حكومة الدبيبة تبحث مع الوكالة الأميركية للتنمية إعادة إعمار المناطق المنكوبة
رئيس الفريق الحكومي للجنة للطوارئ والاستجابة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة بدر الدين التومي يجتمع مع مسؤولين أميركيين، الأحد 24 سبتمبر 2023 (وزارة الحكم المحلي على فيسبوك)
alwasat radio

بحث رئيس الفريق الحكومي للجنة للطوارئ والاستجابة السريعة التابع لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، بدرالدين التومي، مع مدير بعثة الوكالة الأميركية للتنمية جون كارديناس، تنسيق جهود الاستجابة لتداعيات الفيضانات في توفير الاحتياجات العاجلة، وإعادة إعمار المناطق المنكوبة.

حضر الاجتماع المسؤولة الاقتصادية في السفارة الأميركية مارينا جالكينا، ومدير «مشروع تقارب» الذي ترعاه الوكالة الأميركية للتنمية سارة حميدة، بحسب بيان نشرته وزارة الحكم المحلي على «فيسبوك».

وتركز اللقاء، الذي حضره الناطق باسم الحكومة محمد حمودة ورئيس فريق التعاون الدولي محمد بن حليم وعدد من المسؤولين بوزارة الحكم المحلي، حول مناقشة جملة من الموضوعات التي تتضمن توفير الاحتياجات العاجلة للمتضررين والعمل على إعادة الإعمار.

وقدم التومي، بحسب البيان، موقفًا عامًا عن جهود حكومة الوحدة الوطنية الموقتة في الاستجابة لتداعيات الفيضانات والسيول، مشيرًا إلى أن خطوات الحكومة في عمليات التعافي تسير في عدة مسارات تتمثل في إيواء النازحين في مساكن لائقة، وتوفير الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة، وكذلك توفير أماكن لإيواء النازحين في مناطق قريبة من أماكن سكناهم الأصلية، مؤكدًا أن فرق العمل على الأرض ما زالت تكثف جهودها مع الشركاء الدوليين في إعادة تأهيل المناطق المتضررة وتوفير المساعدة للمتضررين.

- وصول شحنة مساعدات أميركية لدعم جهود الإغاثة من الفيضانات شرق ليبيا
- الولايات المتحدة تقدم مليون دولار لمساعدة متضرري «دانيال» في ليبيا

الوكالة الأميركية للتنمية: سننفذ استجابة حالية وأخرى بعيدة المدى بشأن المناطق المتضررة
ومن جهته، شدد مدير بعثة الوكالة الأميركية للتنمية على أن الوكالة ستعمل على تنفيذ استجابة حالية واستجابة بعيدة المدى تهدف من خلالهما إلى تقديم مختلف أنواع الدعم في المجال الصحي والدعم النفسي وإيواء النازحين.

وأضاف البيان أن اللقاء ناقش سبل تعزيز التعاون بين فريق لجنة الطوارئ والاستجابة السريعة والوكالة الأميركية للتنمية الدولية من خلال «مشروع تقارب»، وذلك فيما يتعلق بتوسيع نطاق عمل المشروع ليشمل كل البلديات المنكوبة لتنفيذ بعض أعمال صيانة وتطوير البنية التحتية للمؤسسات التعليمية والطرق والجسور.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كوريا الجنوبية تستعرض ترسانتها في أول عرض عسكري منذ عشر سنوات

كوريا الجنوبية تستعرض ترسانتها في أول عرض عسكري منذ عشر سنوات
دراسة: غلاء المعيشة في بريطانيا يقلص أعمار السكان

دراسة: غلاء المعيشة في بريطانيا يقلص أعمار السكان
بعدما أعلنت كييف مقتله.. قائد أسطول البحر الأسود الروسي يظهر في اجتماع

بعدما أعلنت كييف مقتله.. قائد أسطول البحر الأسود الروسي يظهر في اجتماع
بحث وضع آلية لحماية المناطق الأثرية في غات من التخريب

بحث وضع آلية لحماية المناطق الأثرية في غات من التخريب
«ألفا روميو» تعلن تعديلات جديدة لسيارة «ستيلفيو» 2024

«ألفا روميو» تعلن تعديلات جديدة لسيارة «ستيلفيو» 2024
الوكالة الدولية للطاقة: حصر الاحترار بـ1.5 درجة مئوية ممكن بفضل ازدهار الطاقة النظيفة

الوكالة الدولية للطاقة: حصر الاحترار بـ1.5 درجة مئوية ممكن بفضل ازدهار الطاقة ...
الحرب في السودان تهدد موسم حصاد البلح

الحرب في السودان تهدد موسم حصاد البلح
مصر تحذر من تصاعد «الإسلاموفوبيا» بسبب تكرار حوادث تمزيق المصحف في هولندا

مصر تحذر من تصاعد «الإسلاموفوبيا» بسبب تكرار حوادث تمزيق المصحف في هولندا
كاريكاتير خيري - مخاوف من تهالك السدود وإهمال صيانتها في ليبيا

كاريكاتير خيري - مخاوف من تهالك السدود وإهمال صيانتها في ليبيا
تغطية خاصة: آثار عاصفة «دانيال» على المواقع الأثرية شرق ليبيا

تغطية خاصة: آثار عاصفة «دانيال» على المواقع الأثرية شرق ليبيا
تغطية خاصة: ميزانية الطوارئ وإعادة إعمار درنة

تغطية خاصة: ميزانية الطوارئ وإعادة إعمار درنة
تغطية خاصة: الثروة الحيوانية والأمن الغذائي في ليبيا بعد عاصفة «دانيال»

تغطية خاصة: الثروة الحيوانية والأمن الغذائي في ليبيا بعد عاصفة «دانيال»
تغطية خاصة: قوافل المساعدات والوضع الصحي بعد عاصفة «دانيال»

تغطية خاصة: قوافل المساعدات والوضع الصحي بعد عاصفة «دانيال»
الإعلام السعودي ينعي الصحفي هاني نقشبندي

الإعلام السعودي ينعي الصحفي هاني نقشبندي
أوكرانيا تؤكد أنها قتلت قائد الأسطول الروسي في البحر الأسود

أوكرانيا تؤكد أنها قتلت قائد الأسطول الروسي في البحر الأسود
مسؤولة أوروبية: منطقة الساحل في أفريقيا الملف الأكثر سخونة بعد الأزمة الأوكرانية

مسؤولة أوروبية: منطقة الساحل في أفريقيا الملف الأكثر سخونة بعد الأزمة الأوكرانية
صوفيا لورين تخضع لجراحة بعد سقوطها في منزلها

صوفيا لورين تخضع لجراحة بعد سقوطها في منزلها
وفاة زعيم مافيا كوزا نوسترا الإيطالية ميسينا دينارو

وفاة زعيم مافيا كوزا نوسترا الإيطالية ميسينا دينارو
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
الكوني يشيد بتعاطي الهيئة الليبية للإغاثة ومنظمات المجتمع المدني مع كارثة درنة
الكوني يشيد بتعاطي الهيئة الليبية للإغاثة ومنظمات المجتمع المدني ...
إيطاليا تمدد تدخل الطوارئ في ليبيا 6 أشهر وتخصص 5 ملايين يورو لدعم العمليات بالمناطق المنكوبة
إيطاليا تمدد تدخل الطوارئ في ليبيا 6 أشهر وتخصص 5 ملايين يورو ...
حماد يدعو جميع الأطراف والمؤسسات السيادية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه إعمار درنة
حماد يدعو جميع الأطراف والمؤسسات السيادية إلى تحمل مسؤولياتها ...
توجيه وكلاء النائب العام بمراجعة بيانات المرشحين للإيفاد للدراسة بالخارج
توجيه وكلاء النائب العام بمراجعة بيانات المرشحين للإيفاد للدراسة ...
الآثار تتعرض للنهب.. مطالب بالإنقاذ.. ومعوقات أمام البعثات الدولية
الآثار تتعرض للنهب.. مطالب بالإنقاذ.. ومعوقات أمام البعثات ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
توقعات بمرور مركز العاصفة فوق بنغازي في الثالثة صباحًا
توقعات بمرور مركز العاصفة فوق بنغازي في الثالثة صباحًا...
رادار البث الفضائي: مركز العاصفة «دانيال» فوق المرج (فيديو)
رادار البث الفضائي: مركز العاصفة «دانيال» فوق المرج (فيديو)...
مركز إقليمي: عاصفة متوسطية تتحرك بكامل قوتها نحو ليبيا
مركز إقليمي: عاصفة متوسطية تتحرك بكامل قوتها نحو ليبيا...
تقارير رسمية: لا صحة لارتفاع منسوب المياه بسد وادي القطارة غرب بنغازي
تقارير رسمية: لا صحة لارتفاع منسوب المياه بسد وادي القطارة ......
وزارة التعليم تعتزم استئناف العام الدراسي بداية الأسبوع المقبل
وزارة التعليم تعتزم استئناف العام الدراسي بداية الأسبوع ......
المزيد
شاهد: قناة «الوسط» تواصل تغطيتها الخاصة لتداعيات كارثة درنة
شاهد: قناة «الوسط» تواصل تغطيتها الخاصة لتداعيات كارثة درنة...
الدبيبة يوجه بمباشرة الصيانة الشاملة للمدارس المتضررة في المدن المنكوبة
الدبيبة يوجه بمباشرة الصيانة الشاملة للمدارس المتضررة في ......
خبير مناخي: «دانيال» إنذار لعواصف وأعاصير تهدد جميع دول البحر المتوسط (فيديو)
خبير مناخي: «دانيال» إنذار لعواصف وأعاصير تهدد جميع دول ......
الآثار تتعرض للنهب.. مطالب بالإنقاذ.. ومعوقات أمام البعثات الدولية
الآثار تتعرض للنهب.. مطالب بالإنقاذ.. ومعوقات أمام البعثات ......
توجيه وكلاء النائب العام بمراجعة بيانات المرشحين للإيفاد للدراسة بالخارج
توجيه وكلاء النائب العام بمراجعة بيانات المرشحين للإيفاد ......
المزيد