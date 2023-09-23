ضبط متهم بتصنيع وبيع الخمور في بنغازي (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن بنغازي ضبط شخص متهم بالتصنيع والتجارة في الخمور المحلية بمنزل قيد الإنشاء في منطقة شبنة، بالقرب من معسكر «2 مارس».

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وأشار بيان المديرية إلى «أن عناصر الأمن من مركز شرطة بوعطني ضبطوا المتهم بعد مراقبة المنزل، ومشاهدته لحظة دخوله». وحسب مديرية أمن بنغازي، عثر رجال الأمن على مواد تستخدم في تصنيع الخمور وأدوات تعاطي وجالونات بلاستيكية بها القليل من المواد المسكرة في المنزل.

اعترافات المتهم بتصنيع الخمور في بنغازي

وبين الاستدلال في المركز أن المتهم يُدعى «م م م»، من مواليد 1973، ليبي الجنسية، واعترف بالاتجار في الخمور المحلية وتصنيعها وتعاطي المخدرات، فجرى إيداعه في الحجز القانوني للمركز إلى حين عرضه على النيابة العامة.

من مضبوطات مصنع الخمور في بنغازي، 23 سبتمبر 2023. (مديرية أمن بنغازي)

من مضبوطات مصنع الخمور في بنغازي، 23 سبتمبر 2023. (مديرية أمن بنغازي)

المتهم بتصنيع وبيع الخمور من مصنع بأحد المنازل في بنغازي، 23 سبتمبر 2023. (مديرية أمن بنغازي)