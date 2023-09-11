ضبط معدات شركة طرق في تاجوراء مسروقة العام 2011

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الأحد، ضبط معدات شركة طرق مسروقة في عين زارة العام 2011.

وقالت الوزارة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن دوريات إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية داهمت مزرعة بمنطقة عين زارة، بعد إذن النيابة العامة، حيث ضبطت معدات مملوكة لشركة «فيربا للطرق» بمنطقة تاجوراء والتي سرقت العام 2011، وجرى إخفاؤها طيلة السنوات السابقة.

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وأضافت الوزارة أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالة محضر بالخصوص إلى مركز شرطة تاجوراء، ونقل المعدات والتحفظ عليها بمقر إدارة إنفاذ القانون بناء على تعليمات النائب العام.

معدات سرقت من شركة للطرق في في تاجوراء عام 2011. (وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة)

معدات سرقت من شركة للطرق في في تاجوراء عام 2011. (وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة)

معدات سرقت من شركة للطرق في في تاجوراء عام 2011. (وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة)

معدات سرقت من شركة للطرق في في تاجوراء عام 2011. (وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة)

معدات سرقت من شركة للطرق في في تاجوراء عام 2011. (وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة)

معدات سرقت من شركة للطرق في في تاجوراء عام 2011. (وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة)