ضبط عصابة سرقة محتويات السيارات في الصابري

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم الأربعاء، ضبط شخصين احترفا سرقة محتويات المركبات من نضائد وشاشات وإطارات وسُجِّلت ضدهما عدة وقائع.

وحسب تفاصيل واقعة ضبط المتهمين، التي نقلها بيان المديرية، فقد تبين أن الأول يُدعى (ع.م.ر) من مواليد 1999 والثاني يُدعى (ع.ل.ب) من مواليد 1996، واعترفا بعدة بسرقات داخل المنطقة الصناعية وسرقة عدد كبير من نضائد المركبات من أمام النادي الليبي بمنطقة الصابري.

شكوى لمركز شرطة الصابري

وكان مركز شرطة الصابري تلقى شكوى من مواطن ضد مجهولين سرقا محتويات مركبته وهي نضديدة وشاشة عرض والإطار الاحتياطي. وخرجت قوة من تحريات المركز إلى مكان الواقعة، وجرى مراجعة كاميرات المراقبة والتعرف عليها.

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وفي أقل من ثلاث ساعات جرى ضبطهما متلبسين بالمسروقات بمنطقة الزريرعية وجرى الانتقال بهما إلى المركز والاستدلال معهما، ومن ثم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيالهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.

أحد المتهمين عقب القبض عليه، 6 سبتمبر 2023. (مديرية أمن بنغازي)

أحد المتهمين عقب القبض عليه، 6 سبتمبر 2023. (مديرية أمن بنغازي)

مسروقات جرى ضبطها مع المتهمين، 6 سبتمبر 2023. (مديرية أمن بنغازي)