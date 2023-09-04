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تحرير 10 سوريين مخطوفين في رقدالين وضبط ثلاثة متهمين

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 04 سبتمبر 2023, 08:08 مساء
تحرير 10 سوريين مخطوفين في رقدالين وضبط ثلاثة متهمين
السوريون المحررون، الإثنين 4 سبتمبر 2023 (لقطة مثبتة من فيديو نشرته وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
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أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الإثنين، تحرير 10 سوريين مخطوفين بقوة السلاح في منطقة رقدالين على الساحل الغربي.

بدأت الواقعة عندما تلقي مكتب المعلومات والتحري وقسم البحث الجنائي بمديرية أمن السهل الغربي بلاغًا بشأن خطف فتاة سورية الجنسية بمدينة رقدالين من قبل أشخاص مجهولي الهوية.

بعدها باشر أعضاء البحث والتحري جمع المعلومات حول البلاغ؛ حيث أسفرت الجهود الأمنية عن ضبط ثلاثة أشخاص متهمين في الواقعة، وأنهم من ذوي السوابق الجنائية، بحسب بيان نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك».

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وعقب ضبط المتهمين داخل منزل مهجور بمنطقة الرقدالين، جرى تحرير 10 أشخاص من الجنسية السورية جرى خطفهم بقوة السلاح، بحسب البيان.

الداخلية: السوريون خطفوا من أمام فندق الدلفين بمدينة زوارة
وأضاف البيان أن السوريين المحررين خطفوا من أمام فندق الدلفين بمدينة زوارة، وأن الفتاة المبلغ عنها جرى نقلها لمدينة زوارة؛ حيث جرى التنسيق مع قسم البحث الجنائي بمديرية أمن زوارة للمساعدة في تحرير الفتاة المختطفة.

واختتم البيان بأن الأجهزة الأمنية اتخذت الإجراءات القانونية، وأبلغت النيابة العامة لاستكمال الإجراءات وإحالة المتهمين إلى مكتب النائب العام.

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