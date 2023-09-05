ضبط وافد يبيع لحوم فاسدة في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

ضبط قسم التحريات العامة بمديرية أمن بنغازي وافدا مصريا يبيع لحوم فاسدة داخل ورشة في المنطقة الصناعية بوهديمة.

وتلقى القسم معلومات بنشاط المتهم، ليتوجه أعضاء البحث والتحري إلى مكان الورشة حيث أوقفوه هناك وبحوزته ميزانا وأكياسا بلاستيكية، وأكثر من 30 كيلوغراما من اللحوم داخل ثلاجة، وقطعة خشب تستخدم في تقطيع اللحوم، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الإثنين.

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وفحص قسم الكشف بالمديرية اللحوم ليتضح أنها مستوردة وملوثة وغير صالحة للاستهلاك البشري، واعترف المتهم بما نُسب إليه، وأقر بشرائه اللحوم الفاسدة ثم بيعها بأسعار منخفضة.