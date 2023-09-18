أطباء من طرابلس يقدمون الدعم النفسي للناجين من طوفان درنة

القاهرة - بوابة الوسط

يقدم اختصاصيون نفسيون من طرابلس الدعم النفسي للناجين في مدينة درنة من السيول والفيضانات التي تسببت فيها العاصفة «دانيال».

وافتتح الأطباء التابعون لمستشفى الرازي للأمراض النفسية والعصبية عيادة للطب النفسي داخل درنة، بعد تسيير المستشفى قافلة طبية تضم اختصاصيين صحيين واجتماعيين، وأطباء وتمريض تخصصي في الصحة النفسية وشحنات أدوية تخصصية، حسب بيان وزارة الصحة في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» على صفحتها بموقع «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

محو الصدمة النفسية لدى الناجين

وقال مدير مستشفى الرازي محمد غوار، إن العيادة افتتحت في ثالث يوم بعد وقوع الكارثة بالتنسيق مع غرفة الطوارئ المركزية بالمنطقة الشرقية، ويعمل الاختصاصيون من خلالها على محو آثار الصدمات النفسية لدى عديد الناجين، والتي تظهر على شكل أعراض حزن وتوتر شديد وغضب ويأس.

- ناجون من طوفان درنة يروون أهوال ليلة «تسونامي» العاصفة «دانيال»

- ناجون من «دانيال» في درنة: الكارثة بدأت بـ«انفجار».. وأفلتنا بـ«معجزة»

وأضاف أنه جرى تشكيل غرفة للطب النفسي داخل المستشفى بطرابلس، تعمل طيلة الأربع والعشرين ساعة، يمكن الوصول إليها عبر خط اتصالات ساخن، لاستقبال الحالات النازحة من درنة إلى مدينة طرابلس، والتي بحاجة إلى رعاية صحية نفسية.

دعم بأدوية مقدم من مستشفى الرازي للأمراض النفسية، 18 سبتمبر 2023. (وزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)

دعم بأدوية مقدم من مستشفى الرازي للأمراض النفسية، 18 سبتمبر 2023. (وزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)

دعم بأدوية مقدم من مستشفى الرازي للأمراض النفسية، 18 سبتمبر 2023. (وزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)