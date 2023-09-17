نشـرة الصيد البحري على الساحل الليبي (الأحد 17 سبتمبر 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، من هبوب رياح شمالية غربية، نشطة إلى قوية، غدا الإثنين، على الساحل الممتد من شحات إلى طبرق، وستتراوح سرعتها بين 25 و30 عقدة، مع ارتفاع الموج على ساحل درنة إلى 3 أمتار.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

• الرؤيـة جيدة.

• السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، وتكون قليلة السحب على الساحل الممتد من مصراتة إلى سرت.

• الرياح شمالية شرقية إلى شرقية، وتتحول تدريجيا الى جنوبية شرقية من زوارة إلى مصراتة، وسرعتها تتراوح بين 5 عقد و15عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 متر.

• البحر هادئ إلى خفيف الموج.

• درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 28 و30 درجة مئوية.