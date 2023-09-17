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نشـرة الصيد البحري على الساحل الليبي (الأحد 17 سبتمبر 2023)

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 17 سبتمبر 2023, 12:31 مساء
نشـرة الصيد البحري على الساحل الليبي (الأحد 17 سبتمبر 2023)
حالة الطقس على الساحل الليبي. (أرشيفية: الإنترنت)
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حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، من هبوب رياح شمالية غربية، نشطة إلى قوية، غدا الإثنين، على الساحل الممتد من شحات إلى طبرق، وستتراوح سرعتها بين 25 و30 عقدة، مع ارتفاع الموج على ساحل درنة إلى 3 أمتار.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت
• الرؤيـة جيدة.
• السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، وتكون قليلة السحب على الساحل الممتد من مصراتة إلى سرت.
• الرياح شمالية شرقية إلى شرقية، وتتحول تدريجيا الى جنوبية شرقية من زوارة إلى مصراتة، وسرعتها تتراوح بين 5 عقد و15عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 متر.
• البحر هادئ إلى خفيف الموج.
• درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 28 و30 درجة مئوية.

الساحل من الخليج إلى طبرق
• الرؤية جيدة، وتكون متوسطة غدا على الساحل الممتد من شحات إلى طبرق بسبب ارتفاع الموج.
• السماء قليلة السحب، وتتكاثر أحيانا مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة.
• الرياح بحرية إلى شمالية غربية، وسرعتها تتراوح بين 5 عقد و20 عقدة، وتصل غدا على الساحل الممتد من شحات إلى طبرق لما بين 25 و30 عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و2.50 متر، ويصل غدا إلى 3 أمتار على ساحل درنة.
• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب، ويكون مضطربا غدا من شحات إلى طبرق.
• درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 26 و28 درجة مئوية.

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