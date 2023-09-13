السيسى يوجه بتجهيز حاملة الطائرات «ميسترال» للعمل كمستشفى ميداني في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، بتجهيز حاملة الطائرات «ميسترال» للعمل كمستشفى ميداني لدعم السلطات الليبية في عمليات البحث والإنقاذ الجارية في مدينة درنة، وعدم تحميل الأشقاء فى ليبيا أية أعباء، وفق ما نشرته الرئاسة المصرية عبر حسابها على «تويتر».

وجاء توجيه السيسي خلال تفقده اصطفاف معدات الدعم والإغاثة والمساعدات الإنسانية المتوجهة إلى ليبيا للمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ بمدينة درنة.

كما وجه السيسي «القوات والعناصر المتجهة إلى ليبيا ببذل أقصى جهد للتخفيف من آثار الكارثة الإنسانية»، مشيدًا بجهود أجهزة الدولة المصرية والقوات المسلحة الدؤوبة وسرعة التنسيق مع الأشقاء في ليبيا والمغرب للوقوف بجامنبهم في هذه المحنة الأليمة.

وقدم السيسي خالص التعازي إلى أسر الضحايا من المواطنين المصريين المتوفين في ليبيا جراء العاصفة «دانيال» والفيضانات التي خلفت آلاف القتلى والمفقودين والنازحين في مدينة درنة، موجهًا بتوفير إعانات عاجلة لأسرهم.