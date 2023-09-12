بالأسماء.. انتشال جثامين 145 مصريًا جراء العاصفة «دانيال» في درنة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن المجلس البلدي طبرق، اليوم الثلاثاء، نقل جثامين 145 مصريًا إلى مركز طبرق الطبي لقوا حتفهم جراء السيول التي ضربت مدينة درنة.

وأضاف المجلس، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، أن عضوي المجلس التسييري لبلدية طبرق عبدالكريم بوطابونة ومنصور أمداوي، حضرا عملية تسليم الجثامين لمركز طبرق الطبي، الذي نشر بدوره قائمة تضم أسماء 84 متوفيًا مصريًا بمدينة درنة.

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ولا تزال أعداد ضحايا الكارثة التي شهدتها مدن شرق ليبيا في تزايد، مع استمرار جهود البحث والإنقاد عن المفقودين جراء عاصفة «دانيال»، التي أودت بحياة العشرات، وشردت الآلاف وغمرت مناطق بأسرها، حتى أصبحت درنة «مدينة منكوبة».

وأسفرت الفيضانات والسيول التي اجتاحت مدينة درنة وحدها عن مقتل أكثر من 2300 شخص، وحوالي 7000 جريح، وأكثر من 5000 آخرين في عداد المفقودين، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس»، اليوم الثلاثاء، عن الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ أسامة علي.

جانب من وصول جثامين المصريين إلى مركز طبرق الطبي، الثلاثاء 12 سبتمبر 2023 (المجلس البلدي طبرق)

كشف بأسماء المصريين الموفين بمركز طبرق الطبي، الثلاثاء 12 سبتمبر 2023 (صفحة المركز على فيسبوك)

كشف بأسماء المصريين الموفين بمركز طبرق الطبي، الثلاثاء 12 سبتمبر 2023 (صفحة المركز على فيسبوك)