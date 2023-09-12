مركز طبرق الطبي يستقبل أكثر من 300 جثة لضحايا العاصفة «دانيال»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مركز طبرق الطبي، اليوم الثلاثاء، استقبال أكثر من 300 جثة لضحايا العاصفة «دانيال» التي ضربت عدة مناطق بشرق ليبيا خلال اليومين الماضيين.

ونشر المركز، عبر صفحته على «فيسبوك»، صورًا تظهر شاحنة كبيرة تحمل جثامين جرى انتشالها في عدة مناطق طالتها العاصفة.

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وأسفرت الفيضانات والسيول التي اجتاحت مدينة درنة وحدها عن مقتل أكثر من 2300 شخص، وحوالي 7000 جريح، وأكثر من 5000 آخرين في عداد المفقودين، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس»، اليوم الثلاثاء، عن الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ أسامة علي.

جانب من وصول جثامين ضحايا العاصفة «دانيال» في مركز طبرق الطبي، الثلاثاء 12 سبتمبر 2023 (صفحة المركز على فيسبوك)

جانب من وصول جثامين ضحايا العاصفة «دانيال» في مركز طبرق الطبي، الثلاثاء 12 سبتمبر 2023 (صفحة المركز على فيسبوك)

جانب من وصول جثامين ضحايا العاصفة «دانيال» في مركز طبرق الطبي، الثلاثاء 12 سبتمبر 2023 (صفحة المركز على فيسبوك)