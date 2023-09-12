فرق إغاثة وإنقاذ مصرية تتوجه إلى ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

غادرت أطقم إغاثة وإنقاذ مصرية القاهرة متجهة إلى الأراضي الليبية، تتضمن مجموعات عمل من جمعية الهلال الأحمر المصري، لتقديم الدعم الفوري اللازم لتعزيز الاستجابة للكارثة المدمرة التي ضربت مناطق الشرق الليبي

القافلة ضمت أطقم بحث وإنقاذ وإغاثة

قال الناطق باسم المجلس العسكري المصري، في بيان نقلته صفحته الرسمية اليوم الثلاثاء، إن القافلة شملت «أطقم بحث وإنقاذ وعربة إغاثة ومجموعات عمل من جمعية الهلال الأحمر»، موضحًا أن ذلك «للمساهمة في تخفيف آثار الإعصار المدمر الذى ضرب السواحل الليبية خلال الأيام الماضية».

وأكد البيان أن «ثلاث طائرات نقل عسكرية تحركت من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى ليبيا محملة بكميات كبيرة من المساعدات الإنسانية والأدوية والمستلزمات الطبية المقدمة من وزارة الصحة والسكان». مشيراً إلى أن «هذه المساعدات تؤكد عمق العلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين الشقيقين».

ثلاثة أيام حداد في مصر

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت الرئاسة المصرية الدخول في حداد رسمي لثلاثة أيام، تضامنًا مع ضحايا الكارثة الإنسانية الناجمة عن العاصفة في ليبيا والزلزال في المغرب. وفق بيان صادر عن الرئاسة.

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كما وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي «الجيش المصري بتقديم كل أشكال الدعم الإنساني من أطقم إغاثة ومعدات إنقاذ ومعسكرات إيواء للمتضررين، بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة والمؤسسات الليبية والمغربية»، مؤكدًا «تضامن مصر الكامل ووقوفها بجانب الأشقاء في المغرب وليبيا»، وفق البيان.

وصول بعض المساعدات الإنسانية من مصر وتركيا

يستمر وصول قوافل الإغاثة المقدمة من الليبيين في مناطق غرب وجنوب ليبيا لليوم الثاني لتقديم الدعم الطبي والمساندة إلى أهالي وسكان مدينة درنة والمناطق المنكوبة جراء العاصفة المتوسطية «دانيال»، فيما لا تزال عمليات إحصاء الخسائر في مراحلها الأولى من قبل الجهات المختصة التي تحاول الوصول إلى وسط المدينة الذي أغرقته المياه.

وبدأت منذ صباح اليوم وصول أول دفعات المساعدات الدولية من مصر وتركيا، حيث حطت طائرات عسكرية من البلدين في مطار بنغازي محمَّلة بمواد إغاثة وأطقم فنية مختصة في عملية البحث والإنقاذ مجهزة بالمعدات اللازمة استعدادًا لانتقالهم إلى مناطق العمليات.