عودة الاتصالات إلى مناطق في درنة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت شركة القابضة للاتصالات، اليوم الثلاثاء، عودة شبكة الاتصالات والإنترنت في منطقتي الفتايح والبريد بمدينة درنة، التي تعرضت لأضرار ودمار بالغ جراء العاصفة المتوسطية «دانيال».

ولفتت الشركة إلى أن شبكة «المدار الجديد» استعادت خدماتها في المنطقتين، وقريبا ستعود أيضا خدمات شبكة «ليبيانا»، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

عودة الإنترنت

ونجح فنيو شركة «المدار الجديد» في إعادة خدمة الإنترنت «4G» إلى درنة، بعد انقطاعها جراء «دانيال» التي تسببت في سيول وفيضانات بالمدينة.

وأجرى الفنيون صيانة لمحطة الفتايح، وأعادوا الخدمة من جديد في المدينة، حسب ما نقلته صفحة «حكومتنا» على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، في وقت سابق اليوم.

درنة بلا خدمات بعد العاصفة

لحق دمار كبير بالكثير من المباني والعمارات والجسور في درنة. كما انقطعت الكهرباء والاتصالات في المدينة، حسب ما رصده مراسل «بوابة الوسط» خلال جولة أمس الإثنين.

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ودمرت السيول الجارفة جميع الجسور الرابطة بين ضفتي المدينة، وغالبية العمارات والمباني والبيوت التي تقع على ضفتي مجرى الوادي. كما قطعت معظم الطرق المؤدية إلى داخل المدينة.

وقد أعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب درنة «مدينة منكوبة». بينما قال المجلس التسييري لبلدية درنة إن الوضع في المدينة خارج السيطرة، مطالبا بالتدخل الدولي لإنقاذها.