الخطوط الأفريقية تسير رحلات مجانية لنقل الأطباء ومواد الإغاثة إلى المنطقة الشرقية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت شركة الخطوط الجوية الأفريقية، مساء اليوم الإثنين، عن تسيير رحلات مجانية إلى مطارات المنطقة الشرقية للأطقم الطبية والهلال الأحمر الليبي والجهات الإغاثية.

وقالت الشركة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، إنها تسخير كافة الإمكانيات المتاحة للتخفيف من معاناة أهالي المناطق المتضررة جراء السيول والفيضانات، والتكفل بتسيير رحلات مجانية من مطار معيتيقة إلى مطارات المنطقة الشرقية للأطقم الطبية والهلال الأحمر الليبي والجهات الإغاثية لنقل المعدات أو الأدوية أو أي مستلزمات لمواجهة الأزمة.

- مصدر رسمي لقناة «الوسط»: درنة تستقبل خمس مروحيات تحمل فرق إنقاذ ومساعدات إغاثية

وفي وقت سابق اليوم، أفاد مصدر رسمي قناة «الوسط» (Wtv)، بأن مطار مرتوبة (شرق درنة) استقبل خمس مروحيات تحمل فرق إنقاذ مختصة ومساعدات وإغاثة، من بينها أربع طائرات ليبية، وطائرة مروحية تابعة لسلاح الجو المصري.

وشهدت مدن شرق ليبيا كارثة إنسانية جراء عاصفة «دانيال»، المصحوبة بأمطار وسيول جارفة، أودت بحياة العشرات، وشردت الآلاف، وغمرت مناطق بأسرها، حتى باتت مدينة سوسة غارقة بكاملها تحت الماء، وأصبحت درنة «مدينة منكوبة»، وحاصرت المياه أهالي مدن البيضاء، ودرنة، والمرج، وطبرق، وتاكنس، والبياضة.