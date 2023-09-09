عطلة في مدارس سرت يومي الأحد والإثنين لسوء الطقس

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

أكد مدير مكتب الإعلام بمراقبة تعليم سرت محمود عبدالسيد تعطل الدراسة غدًا الأحد، وبعد غد الإثنين لسوء الأحوال الجوية واحتمال سقوط أمطار تصاحبها خلايا رعدية.

وأوضح عبدالسيد أن العطلة الرسمية تشمل جميع المؤسسات التعلييمة في سرت، وتنفيدًا لقرار رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد بشأن إعلان الأحد والإثنين عطلة في جميع الهيئات والمؤسسات العامة، وجميع المؤسسات التعليمية بكامل مستوياتها.

أمطار متفرقة في معظم مناطق الشمال

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية سقوط أمطار متفرقة على معظم مناطق الشمال، ستكون جيدة إلى غزيرة أحيانا على مناطق الشمال الشرقي اليوم، على أن تكون مصحوبة بخلايا رعدية يومي الأحد والإثنين على المنطقة الساحلية الممتدة من سهل بنغازي حتى امساعد، مما قد يسبب جريان بعض الأودية المحلية.

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إيقاف الدراسة في مصراتة

وفي مصراتة، أعلنت مراقبة التربية والتعليم أن غدًا الأحد سيكون يوم عطلة رسمية في مدارس المدينة جميعها بسبب اضطراب الأحوال الجوية.

وقالت المراقبة، في بيان، إن القرار صدر استنادًا إلى التحذيرات الخاصة باضطراب الأحوال الجوية، وبناءً على التفويض الذي منحه وزير التربية والتعليم في «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة»، موسى المقريف، للسلطة التقديرية لإيقاف الدراسة وحماية الطلاب والمعلمين والعاملين بالقطاع.