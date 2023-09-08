  • Alwasat News
Atwasat

ترتيبات أمنية في بنغازي استعدادا للاحتفال بعاصمة الثقافة الإسلامية 2023

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 08 سبتمبر 2023, 07:35 مساء
ترتيبات أمنية في بنغازي استعدادا للاحتفال بعاصمة الثقافة الإسلامية 2023
الاجتماع المخصص لمناقشة ترتيبات الاحتفال ببنغازي عاصمة الثقافة الإسلامية 2023. (مديرية أمن بنغازي)
alwasat radio

أعلنت مديرية أمن بنغازي، مساء اليوم الجمعة، عن وضع الترتيبات الأمنية اللازمة استعدادًا للاحتفال بعاصمة الثقافة الإسلامية 2023، التي ستستضيفها المدينة.

وعقد بمقر المتحف الوطني في بنغازي الاجتماع المخصص لوضع ومتابعة الترتيبات الأمنية الجارية استعدادًا للاحتفال بعاصمة الثقافة الإسلامية 2023؛ بحسب ما أعلنته المديرية عبر صفحتها على «فيسبوك».

- «تحضيرية» بنغازي عاصمة الثقافة الإسلامية تناقش برنامج الاحتفالية

وشارك في الاجتماع مساعد الشؤون الأمنية بمُديرية أمن بنغـازي اللواء عاطف احبارة، واللواء سليمان إسرافيل البرعصي عن وزارة الداخلية وعضو اللجنة العليا للاحتفال، واللواء موسى الشيخي عن جهاز الأمن الداخلي، إلى جانب منسق عام الحفل الفنان فرج عبدالكريم والمدير التنفيذي لشركة المجموعة الإعلامية مهندس سيف غوار.

الاجتماع المخصص لمناقشة ترتيبات الاحتفال ببنغازي عاصمة الثقافة الإسلامية 2023. (مديرية أمن بنغازي)
الاجتماع المخصص لمناقشة ترتيبات الاحتفال ببنغازي عاصمة الثقافة الإسلامية 2023. (مديرية أمن بنغازي)
الاجتماع المخصص لمناقشة ترتيبات الاحتفال ببنغازي عاصمة الثقافة الإسلامية 2023. (مديرية أمن بنغازي)
الاجتماع المخصص لمناقشة ترتيبات الاحتفال ببنغازي عاصمة الثقافة الإسلامية 2023. (مديرية أمن بنغازي)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد.. ألمانيا تقصي أميركا وتتأهل لنهائي كأس العالم لكرة السلة للمرة الأولى في تاريخها

شاهد.. ألمانيا تقصي أميركا وتتأهل لنهائي كأس العالم لكرة السلة للمرة الأولى في ...
«نهارات لندنية».. عندما يتحول الهروب إلى طقس حياتي

«نهارات لندنية».. عندما يتحول الهروب إلى طقس حياتي
الاتحاد السعودي يرفض الاستسلام في صفقة محمد صلاح

الاتحاد السعودي يرفض الاستسلام في صفقة محمد صلاح
الاتحاد السعودي يرفض الاستسلام في صفقة محمد صلاح

الاتحاد السعودي يرفض الاستسلام في صفقة محمد صلاح
صربيا تفوز على كندا 95-86 وتتأهل لنهائي كأس العالم لكرة (فيديو)

صربيا تفوز على كندا 95-86 وتتأهل لنهائي كأس العالم لكرة (فيديو)
هدف واحد يفصل نيمار عن معادلة أهداف بيليه مع المنتخب البرازيلي

هدف واحد يفصل نيمار عن معادلة أهداف بيليه مع المنتخب البرازيلي
ناصر الخليفي يعارض مشاركة الأندية السعودية في دوري أبطال أوروبا

ناصر الخليفي يعارض مشاركة الأندية السعودية في دوري أبطال أوروبا
3 انتصارات متتالية تضع الطائرة الليبية في صدارة أفريقيا

3 انتصارات متتالية تضع الطائرة الليبية في صدارة أفريقيا
كوريا الشمالية تكشف عن غواصة نووية هجومية جديدة

كوريا الشمالية تكشف عن غواصة نووية هجومية جديدة
في العدد 407: الخناق يضيق على حكومة الدبيبة.. ومصير العمالة الأجنبية

في العدد 407: الخناق يضيق على حكومة الدبيبة.. ومصير العمالة الأجنبية
الاحتلال الإسرائيلي يفرج عن الأرشيف السري الكامل لحرب أكتوبر

الاحتلال الإسرائيلي يفرج عن الأرشيف السري الكامل لحرب أكتوبر
ثورة السيارات ذاتية القيادة... في الطريق لكن ببطء

ثورة السيارات ذاتية القيادة... في الطريق لكن ببطء
القضاء الفرنسي يؤيد قرار حظر العباءة في المدارس الرسمية

القضاء الفرنسي يؤيد قرار حظر العباءة في المدارس الرسمية
حماد يناقش مع شركات أميركية الخطوات اللوجستية لتطوير ميناء سوسة البحري

حماد يناقش مع شركات أميركية الخطوات اللوجستية لتطوير ميناء سوسة البحري
(في رحاب القصيد).. جديد الكاتب يونس الفنادي

(في رحاب القصيد).. جديد الكاتب يونس الفنادي
(المُجند)» رواية حبشية عن حرب ليبيا ضد الاستعمار

(المُجند)» رواية حبشية عن حرب ليبيا ضد الاستعمار
علي سالم: التراكم المسرحي مكنني من اتقان دور بلال في فيلم الرسالة

علي سالم: التراكم المسرحي مكنني من اتقان دور بلال في فيلم الرسالة
رئيس «لا ليغا»: ميسي كان بإمكانه إنهاء مسيرته في إسبانيا

رئيس «لا ليغا»: ميسي كان بإمكانه إنهاء مسيرته في إسبانيا
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
تكدس القمامة فى عدد من الأحياء السكنية بسرت
تكدس القمامة فى عدد من الأحياء السكنية بسرت
36.5 مليون برميل.. إنتاج النفط الخام الليبي في أغسطس
36.5 مليون برميل.. إنتاج النفط الخام الليبي في أغسطس
ضبط عدد من المطلوبين على ذمة قضايا لدى النيابة العامة في سبها
ضبط عدد من المطلوبين على ذمة قضايا لدى النيابة العامة في سبها
ترتيبات أمنية في بنغازي استعدادا للاحتفال بعاصمة الثقافة الإسلامية 2023
ترتيبات أمنية في بنغازي استعدادا للاحتفال بعاصمة الثقافة ...
مركز إقليمي: عاصفة متوسطية تتحرك بكامل قوتها نحو ليبيا
مركز إقليمي: عاصفة متوسطية تتحرك بكامل قوتها نحو ليبيا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
وزارة التربية والتعليم تؤكد بدء العام الدراسي الجديد الأحد المقبل
وزارة التربية والتعليم تؤكد بدء العام الدراسي الجديد الأحد ......
(فيديو) بعد نحو 3 أشهر من فقدانها.. العثور على جثمان الحاجة برنية الثابت في مكة
(فيديو) بعد نحو 3 أشهر من فقدانها.. العثور على جثمان الحاجة ......
أول تعليق تشادي على العملية العسكرية في الجنوب الليبي
أول تعليق تشادي على العملية العسكرية في الجنوب الليبي...
مصدر لـ«بوابة الوسط»: المنقوش غادرت إسطنبول إلى لندن
مصدر لـ«بوابة الوسط»: المنقوش غادرت إسطنبول إلى لندن...
تحذير من المرور بجسرين على الطريق السريع في طرابلس
تحذير من المرور بجسرين على الطريق السريع في طرابلس...
المزيد
جهاز مشروعات الإسكان يدرس تصاميم 4 جزر دوران في بنغازي
جهاز مشروعات الإسكان يدرس تصاميم 4 جزر دوران في بنغازي...
صيانة أعمدة الإنارة بالشوارع والطرق الرئيسية في طرابلس
صيانة أعمدة الإنارة بالشوارع والطرق الرئيسية في طرابلس...
وصول أطباء عالميين للمشاركة في المؤتمر الدولي لجراحة المناظير النسائية بمصراتة
وصول أطباء عالميين للمشاركة في المؤتمر الدولي لجراحة ......
مركز إقليمي: عاصفة متوسطية تتحرك بكامل قوتها نحو ليبيا
مركز إقليمي: عاصفة متوسطية تتحرك بكامل قوتها نحو ليبيا...
ترتيبات أمنية في بنغازي استعدادا للاحتفال بعاصمة الثقافة الإسلامية 2023
ترتيبات أمنية في بنغازي استعدادا للاحتفال بعاصمة الثقافة ......
المزيد