ترتيبات أمنية في بنغازي استعدادا للاحتفال بعاصمة الثقافة الإسلامية 2023

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن بنغازي، مساء اليوم الجمعة، عن وضع الترتيبات الأمنية اللازمة استعدادًا للاحتفال بعاصمة الثقافة الإسلامية 2023، التي ستستضيفها المدينة.

وعقد بمقر المتحف الوطني في بنغازي الاجتماع المخصص لوضع ومتابعة الترتيبات الأمنية الجارية استعدادًا للاحتفال بعاصمة الثقافة الإسلامية 2023؛ بحسب ما أعلنته المديرية عبر صفحتها على «فيسبوك».

- «تحضيرية» بنغازي عاصمة الثقافة الإسلامية تناقش برنامج الاحتفالية

وشارك في الاجتماع مساعد الشؤون الأمنية بمُديرية أمن بنغـازي اللواء عاطف احبارة، واللواء سليمان إسرافيل البرعصي عن وزارة الداخلية وعضو اللجنة العليا للاحتفال، واللواء موسى الشيخي عن جهاز الأمن الداخلي، إلى جانب منسق عام الحفل الفنان فرج عبدالكريم والمدير التنفيذي لشركة المجموعة الإعلامية مهندس سيف غوار.

الاجتماع المخصص لمناقشة ترتيبات الاحتفال ببنغازي عاصمة الثقافة الإسلامية 2023. (مديرية أمن بنغازي)

الاجتماع المخصص لمناقشة ترتيبات الاحتفال ببنغازي عاصمة الثقافة الإسلامية 2023. (مديرية أمن بنغازي)