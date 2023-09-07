افتتاح العيادة المجمعة السلماني في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية افتتاح العيادة المجمعة السلماني في مدينة بنغازي.

ووفر الجهاز المعدات الطبية اللازمة من أجل عمل العيادة وفقا للمواصفات والمعايير المطلوبة، حسب بيان الجهاز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

الانتهاء من مستشفى الكفرة

وأمس الأربعاء، أعلن الجهاز الانتهاء من تنفيذ مشروع مستشفى الكفرة العام، ضمن خطة عودة الحياة التي أعلنتها «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» في وقت سابق.

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ويتكون المشروع من قسمين رئيسيين: المبنى الرئيسي المتمثل في المستشفى المكون من طابقين، بينما يضم القسم الثاني الملحقات.