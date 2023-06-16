الدبيبة يصدر تعليمات بـ«تأثيث» عيادة السلماني في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، تعليمات لمدير جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، بالبدء في أعمال التجهيز والتأثيث لعيادة السلماني المجمعة في مدينة بنغازي بعد استكمال إنشائها، لتكون جاهزة لتقديم الخدمات للمواطنين.

جاء ذلك في رسالة من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، إلى مديري الجهاز، قال فيها «إن تعليمات الدبية تهدف إلى تحسين أداء القطاع الصحي في بنغازي».

- الدبيبة في افتتاح مؤتمر توطين العلاج: سنسخّر الإمكانات لخدمات علاجية أفضل

- فريق من جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية يصل بنغازي