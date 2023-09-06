لجنة السلع والمنتجات الحلال بوزارة الاقتصاد تشيد بتطوير مراكز الذبح في جنزور

القاهرة - بوابة الوسط

أشادت لجنة السلع والمنتجات الحلال في وزارة الاقتصاد والتجارة بـ«حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» بجهود المجلس التسييري لبلدي جنزور في تطوير مراكز الذبح في البلدية، ومتابعة آلية التوزيع بالتنسيق مع الجهات المختصة.

جاءت الإشادة على لسان وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة للشؤون الاقتصادية رئيس لجنة السلع والمنتجات الحلال، سعد الحنيش، خلال اجتماع عقد، اليوم الأربعاء، في بلدية جنزور غرب طرابلس، ضمّ أعضاء اللجنة، ورئيس المجلس التسييري للبلدية فتحي عيسى، وعددا من أعضاء المجلس التسييري للبلدية.

تنظيم عمل مراكز الذبح ببلدية جنزور

قالت وزارة الاقتصاد والتجارة إن الاجتماع جرى خلاله استعراض أوضاع مراكز الذبح ببلدية جنزور، ومدى مطابقتها المواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، والإجراءات الإدارية والفنية التي جرى تنفيذها من قِبل المجلس التسييري، لتطوير وتنظيم عمل مراكز الذبح بالبلدية، وآلية التوزيع على المحال التجارية المخصصة للمستهلك وفق الاشتراطات الصحية للنقل والمناولة.

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وأضافت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن رئيس لجنة السلع والمنتجات الحلال وكيل وزارة الاقتصاد «أشاد بجهود المجلس التسييري لبلدية جنزور في متابعة الأنشطة التجارية، وتطوير مراكز الذبح، والإشراف على آلية التوزيع بالتنسيق مع الجهات الرقابية والضبطية».

اعتماد مراحل ضبط المنتجات والسلع الحلال

أعلن الحنيش أن اللجنة باشرت في وضع الترتيبات لعقد اجتماع موسع مع وكلاء وزارتي الحكم المحلي والثروة الحيوانية، لاعتماد مراحل ضبط المنتجات والسلع الحلال، وتحديد مسؤوليات كل جهة اعتبارية طبقاً للتشريعات النافذة، ووضع آلية تنفيذ قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 364 لسنة 2023 بشأن تنظيم عمل المذابح، وتشكيل لجان فرعية بالبلديات تحت مسمى «لجنة مراقبة المجازر»، تضم مكاتب الاقتصاد والتجارة والجهات الرقابية والضبطية.

اجتماع لجنة السلع والمنتجات الحلال لمتابعة أوضاع مراكز الذبح ببلدية جنزور. الأربعاء 6 سبتمبر 2023. (وزارة الاقتصاد)

اجتماع لجنة السلع والمنتجات الحلال لمتابعة أوضاع مراكز الذبح ببلدية جنزور. الأربعاء 6 سبتمبر 2023. (وزارة الاقتصاد)