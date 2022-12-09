لجنة السلع الحلال تستعرض تقارير فرق العمل الميداني

القاهرة - بوابة الوسط

عقدت لجنة السلع والمنتجات الحلال اجتماعها السادس، الخميس، برئاسة وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية الدكتور سعد الحنيش، وذلك لاستعراض تقارير فرق العمل الميداني.

ضم الاجتماع الأعضاء مندوبين عن وزارة الاقتصاد والتجارة، الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية، المركز الوطني للصحة الحيوانية، مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، مركز المواصفات والمعايير القياسية، ومصلحة الجمارك.

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واستعرض المجتمعون نتائج وتوصيات فرق العمل الميداني، إضافة إلى إعداد مقترح تنظيم ورشة عمل والجهات المستهدفة بالمشاركة وتحديد اللجان التحضيرية والعلمية، بحسب بيان نشرته صفحة وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة على «فيسبوك».

وبحث الاجتماع آلية إصدار شهادة الحلال والاستعانة بالمواصفات القياسية المعتمدة الخاصة للسلع والمنتجات الحلال، واعتماد شركات التفتيش كطرف ثالث تلتزم بالمواصفات والشروط المحددة، وتوفر الظروف المناسبة التي تتضمن المحافظة على السلع المستوردة عند النقل والتخزين، والحصول على الموافقة المسبقة للتوريد من المركز الوطني للصحة الحيوانية، بالإضافة إلى تحديد الدول المسموح الاستيراد منها دوريًا من قبل المركز، والتقيد بالشروط اللازمة لاعتماد السخانات في الداخل والخارج .