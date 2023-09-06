ضبط قاتل طليقته في مشروع الهضبة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن طرابلس، اليوم الخميس، ضبط قاتل طليقته في مشروع الهضبة.

وحسب تفاصيل الجريمة التي نشرتها المديرية، فإن القتيلة كانت تقيم في مدينة لا تبعد كثيرًا عن العاصمة، وبعد طلاقها انتقلت للعيش في العاصمة، وفي الحادي عشر من شهر سبتمبر 2022 وفق شهود، التقت شقيقها أثناء عودتها للمنزل.

وشهدت الأحداث منحى دراميًا حين قطع عليها طليقها الطريق لدى عودتها من مقابلة شقيقها، وحاول إرغامها على النزول، وحين رفضت وأغلقت الباب بالقفل الآلي أطلق عيارًا ناريًا على الزجاج الأمامي للسيارة وآخر على المغدورة، ولاذ بالفرار.

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ووفق بيان المديرية، فقد تتبعت الأجهزة الأمنية أثر المتهم الذي كان رسميًا مسافرًا خارج الدولة، إلى أن توفرت معلومات بتواجده في مدينة الزاوية، وجرى القبض عليه.

المتهم أقر بقتل طليقته

واعترف المتهم بارتكابه الواقعة أمام رجال الأمن في مركز شرطة أبوسليم للزاوية، وتبين أنه بيَّت النية، وأعد خطته؛ حيث سافر لإحدى دول الجوار، ثم دخل متسللًا للبلاد دون ختم على جوازه، وأعطته إحدى السيدات عنوان المغدورة؛ حيث ترصدها وكانت في نيته خطفها وقتلها، وبعد ارتكابه لجريمته ظل هاربًا خارج العاصمة لحين ضبطه .

وأحيل المتهم لنيابة باب بن غشير، التي أمرت بحبسه على ذمة التحقيق لدى مؤسسة الإصلاح والتأهيل طرابلس في 3 سبتمبر الجاري.