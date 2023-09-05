ضبط قاتل والدته وشقيقه بمنطقة الكريمية جنوب طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الإثنين، ضبط متهم بقتل والدته وشقيقه بمنطقة الكريمية جنوب طرابلس.

وقالت الوزارة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن قوة أمنية من مركز شرطة الكريمية وقسم البحث الجنائي بمديرية أمن الجفارة ضبطت متهمًا قتل والدته وشقيقه بمنزلهما بمنطقة الكريمية شارع المنزلية.

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وأُلقى القبض على الجاني، عقب ورود بلاغ إلى مركز شرطة الكريمية من ابن المجني عليها وشقيقه، كون والدته لا تجيب على هاتفها، وأنه توجد مشاكل عائلية بالمنزل، بحسب البيان.

وبالتحقيق مع الجاني، اعترف بقتل والدته وشقيقه نتيجة تعاطيه الأقراص المخدرة، كما تبين أنه من ذوي السوابق الجنائية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حياله وإحالته إلى النيابة العامة.