هرب من طرابلس إلى بنغازي.. القبض على قاتل ابن عمه عام 2020

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الإدارة العامة للبحث الجنائي، اليوم الإثنين، القبض على شاب قتل ابن عمه في طرابلس عام 2020 وهرب إلى مدينة بنغازي.

واعترف المهتم، في تسجيل مصور نشرته صفحة إدارة البحث الجنائي على فيسبوك، بجريمة قتل ابن عمه والهروب من طرابلس خوفًا من القبض عليه؛ حيث خرج عن طريق المطار إلى ورشفانة، واستقل من هناك سيارة (ثلاجة) إلى بنغازي.

- النيابة تحقق في مقتل رجل خلال ضبطه لشروعه في قتل زوجته بطرابلس

- ضبط متهم هارب من جريمة قتل منذ 2014

ولفت إلى أن ابن عمه، المجني عليه، «اعتاد على مضايقته هو وزوجته وأخته ووالدته»، متابعًا: «عندما عدت من العمل وجدته يقف على شباك الحمام داخل حوشنا (المنزل).. استفزني وتشاجرنا، وخرجت طلقة من مسدس فاسد وأنا أضربه على رأسه».