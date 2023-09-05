لجنة حكومية تبحث تحصين خدمات الاتصالات من الهجوم السيبراني

القاهرة - بوابة الوسط

عقدت لجنة متابعة ودعم مشاريع الحكومة الإلكترونية اجتماعها الأول، اليوم الثلاثاء، لبحث سبل تحصين خدمات الاتصالات في البلاد من محاولات الاختراق والهجوم السيبراني.

وناقشت اللجنة المشكلة من رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة مستجدات عمل الشركة القابضة للاتصالات والهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية في مشاريع خدمات البنية التحتية وعمليات فصل الخدمات الحكومية، لتجنُّب التعرض لهجوم سيبراني وتأمين تبادل المعلومات بين المؤسسات الحكومية.

وتطرق اللقاء، بحسب بيان نشرته منصة «حكومتنا» على «فيسبوك»، إلى المعوقات التي تواجه مشروع الرقمنة، والموقف العام لمشاريع الحكومة الإلكترونية، وتحديد أولويات المشاريع التي تهدف لتحسين أداء الحكومة، وتطوير عمليات صنع القرار، بما يسهم في تقديم وتسهيل خدمات المواطن.

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وخلُص الاجتماع إلى ضرورة عقد لقاءات مستقبلية للجنة بهدف تحسين أداء الحكومة، والتركيز على ترابط المشاريع زمنيًا وفنيًا وتقنيًا مع الأهداف التي أسست عليها.

هجوم سيبراني على الاتصالات الليبية

وفي مايو الماضي، تحدث نشطاء محليون في مجال تكنولوجيا المعلومات وموقع متخصص في تحليل عمليات القرصنة عن تعرض شركة «ليبيانا» للاختراق من قبل مجموعة من القراصنة، وهي الواقعة التي تكررت خلال السنوات الأخيرة، دون توضيح من الشركة.

وفي الثاني من الشهر نفسه، كشف رئيس الهيئة العامة للاتصالات، عبدالباسط الباعور، ثلاثة محاور استراتيچية وطنية لقطاع الاتصالات والمعلوماتية، يتعلق المحور الأول بتحسين البنية التحتية للاتصالات والمعلوماتية داخل ليبيا، فيما يمثل تشجيع الابتكار والاستثمار محورها الثاني، وتطوير القدرات البشرية والخدمات الرقمية المحور الثالث.

لجنة متابعة ودعم مشاريع الحكومة الإلكترونية تعقد اجتماعها الأول اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023 (منصة حكومتنا)