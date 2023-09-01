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شاهد.. برنامج «فلوسنا» يناقش واقع قطاع الاتصالات في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 01 سبتمبر 2023, 12:21 صباحا
شاهد.. برنامج «فلوسنا» يناقش واقع قطاع الاتصالات في ليبيا
برنامج «فلوسنا» على قناة «الوسط» (Wtv)، الخميس 31 أغسطس 2023
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ناقشت الحلقة الجديدة من برنامج «فلوسنا» على قناة «الوسط» (Wtv)، اليوم الخميس، واقع قطاع الاتصالات في ليبيا، في ظل تكرر الهجمات الإلكترونية وعدم وجود رؤية واضحة لحل المشكلات التي تشهدها الشبكة.

وتكرر توقف خدمات الدفع وخدمة الرسائل الإلكترونية خلال الفترة الماضية دون إحاطة العملاء بأسباب هذه الانقطاعات، وسط تعتيم سائد من الشركة القابضة للاتصالات والشركات التابعة، وعدم توضيح الكثير من الغموض للرأي العام، خاصة ما يتعلق بالهجمات السيبرانية التي تعرض بيانات العملاء للخطر.

- مجلس الأمن القومي يشكل غرفة طوارئ لمتابعة تداعيات الهجوم السيبراني على إحدى شركات الاتصالات
- كشف محاور الاستراتيجية الوطنية لقطاع الاتصالات
- «القابضة للاتصالات» تعلن إحباط هجمات منسقة على شركات بالقطاع

وفي مايو الماضي، تحدث نشطاء محليين في مجال تكنولوجيا المعلومات وموقع متخصص في تحليل عمليات القرصنة عن تعرض شركة «ليبيانا» للاختراق من قِبل مجموعة من القراصنة، وهي الواقعة التي تكررت خلال السنوات الأخيرة، دون توضيح من الشركة.

وفي الثاني من الشهر نفسه، كشف رئيس الهيئة العامة للاتصالات، عبدالباسط الباعور، عن محاور استراتيجية وطنية لقطاع الاتصالات والمعلوماتية، تتكون من ثلاثة محاور رئيسية، يتعلق المحور الأول بتحسين البنية التحتية للاتصالات والمعلوماتية داخل ليبيا، فيما يمثل تشجيع الابتكار والاستثمار محورها الثاني، وتطوير القدرات البشرية والخدمات الرقمية المحور الثالث.

لمناقشة واقع قطاع الاتصالات ومستقبله، استضاف البرنامج المدون التقني أمين صالح، لشرح المزيد من المعلومات حول الأزمة المتكررة وسبل حلها.

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