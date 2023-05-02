كشف محاور الاستراتيجية الوطنية لقطاع الاتصالات

القاهرة - بوابة الوسط

كشف رئيس الهيئة العامة للاتصالات، عبدالباسط الباعور، الثلاثاء، عن محاور الاستراتيجية الوطنية لقطاع الاتصالات والمعلوماتية، خلال حفل توقيعها الذي انطلق، اليوم، بمشاركة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة.

وقال الباعور خلال كلمته في الحفل، إن الاستراتيجية تتكون من عديد العناصر يمكن وضعها تحت ثلاثة محاور رئيسية، يتعلق المحور الأول للاستراتيجية بتحسين البنية التحتية للاتصالات والمعلوماتية داخل ليبيا، فيما يمثل تشجيع الابتكار والاستثمار محورها الثاني، وتطوير القدرات البشرية والخدمات الرقمية المحور الثالث.

وأوضح رئيس هيئة الاتصالات استهداف الاستراتيجية الجديدة استغلال موقع ليبيا الاستراتيجي وتحويلها إلى «بوابة عبور» للقار الأفريقية عبر مشروع «شمال جنوب» الذي من المقرر البدء في تنفيذه خلال الفترة القريبة المقبلة.

- الدبيبة: استراتيجية قطاع الاتصالات تضع حجر الأساس لمشروعات فعالة

الدبيبة: استراتيجية الاتصالات خلاصة مجهودات كبيرة لعناصر وطنية فعالة

وفي كلمته خلال الحفل، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، إن الاستراتيجية الوطنية لقطاع الاتصالات والمعلوماتية هي حدث رئيسي يضع حجر الأساس لمشروعات فعالة سيجرى تنفيذها بهدف تطوير واقع الاتصالات في ليبيا.

وأضاف الدبيبة، أن هذه الاستراتيجية هي خلاصة لمجهودات كبيرة لعناصر وطنية فعالة، تأتي استجابة لظرف يقتضي اللحاق بركب التقدم وفق خطة عملية وعلمية ترتكز على الاعتماد على الكفاءات الليبية أولا وأخيرا.

وأشاد بـ«الشباب المتميزين» الذين قدموا مبادرات تقنية «رائدة» واجهت تحديات نقص السيولة النقدية، وابتكار تطبيقات عملية وخدمية متعددة الاستخدامات تواكب التطور التقني، وتقدم حلولا تقنية للمشكلات التي تواجه مستخدمي الإنترنت.