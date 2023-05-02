الدبيبة: استراتيجية قطاع الاتصالات تضع حجر الأساس لمشروعات فعالة

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، إن الاستراتيجية الوطنية لقطاع الاتصالات والمعلوماتية هي حدث رئيسي يضع حجر الأساس لمشروعات فعالة سيجرى تنفيذها بهدف تطوير واقع الاتصالات في ليبيا.

وأضاف الدبيبة في كلمته خلال حفل توقيع الاستراتيجية الوطنية لقطاع الاتصالات والمعلوماتية، أن هذه الاستراتيجية هي خلاصة لمجهودات كبيرة لعناصر وطنية فعالة، وتأتي استجابة لظرف يقتضي اللحاق بركب التقدم وفق خطة عملية وعلمية ترتكز على الاعتماد على الكفاءات الليبية أولا وأخيرا.

وأشاد بـ«الشباب المتميزين» الذين قدموا مبادرات تقنية «رائدة» واجهت تحديات نقص السيولة النقدية، وابتكار تطبيقات عملية وخدمية متعددة الاستخدامات تواكب التطور التقني وتقدم حلولا تقنية للمشكلات التي تواجه مستخدمي الإنترنت.

الدبيبة: لا بد من إنشاء علاقة قوية بين القطاعين العام والخاص

وأكد رئيس الحكومة دعمه الكامل لـ«إنشاء علاقة قوية» بين القطاعين العام والخاص، وإيجاد الشروط اللازمة للاستثمار، ومساندة الابتكارات، وتعزيز قدرات البحث والتطوير، وتبسيط الإجراءات الإدارية.

ونبه الدبيبة إلى ما عاناه قطاع الاتصالات عاني من تداعيات الانقسام، وتضرر البنى التحتية، وتعطل مشاريع تطويره لسنوات، مثنيا في هذا الإطار على جهود مسؤولي القطاع في استرجاع والحفاظ على تقديم الخدمات لجميع القطاعات خاصة المصرفية.

وجدد رئيس الحكومة تشجيعه لكل المبادرات التي تحفز الابتكار سواء الحكومي أو الخاص، مشددا على ضرورة تعزيز التنافسية في ليبيا حتى تكون من «الدول الأكثر ابتكارا».