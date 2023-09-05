باتيلي يطلع الدبيبة على نتائج لقاءاته الأخيرة مع الأطراف السياسية

القاهرة - بوابة الوسط

أطلع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا عبدالله باتيلي رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة على نتائج لقاءاته مع الأطراف السياسية المختلفة خلال جولته الأخيرة، وأكد خلالها ضرورة تهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات في أقرب الآجال.

جاء ذلك خلال لقاء الطرفين في مكتبه بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس اليوم الثلاثاء، لبحث مستجدات الأوضاع السياسية في البلاد، حسب ما جاء على صفحة «حكومتنا» في موقع «فيسبوك».

الدبيبة يؤكد دعمه جهود البعثة الأممية

وأكد الدبيبة دعم جهود البعثة الأممية في ليبيا، مثمنا «الدور الإيجابي» لمبادرات المبعوث الأممي بهدف حل الأزمة الليبية ودعمه إجراء الانتخابات وفق قوانين عادلة ونزيهة.

وأشار البيان إلى «حديث باتيلي عن إشادة أعضاء مجلس الأمن الدولي باستقرار الأوضاع في ليبيا مقارنة بالسنوات الماضية، وذلك عقب إحاطته الأخيرة في أغسطس الماضي».

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وخلال الأيام الثلاثة الماضية عقد باتيلي لقاءات مكثفة مع رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة ورئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح وقائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر، إضافة إلى اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، وتناولت جميعها سبل دعم جهود وضع القوانين الانتخابية، وتهيئة الظروف لإجراء الاستحقاق.