تكالة وباتيلي يبحثان مخرجات لجنة «6+6»

القاهرة - بوابة الوسط

بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبدالله باتيلي، تطورات العملية السياسية في ليبيا، وعلى رأسها ملف الانتخابات، ومخرجات لجنة «6+6»، بحسب بيان نشره المكتب الإعلامي لمجلس الدولة.

جاء ذلك خلال استقبال تكالة، اليوم الأحد، المبعوث الأممي عبد الله باتيلي بمقر المجلس، بحضور أعضاء مكتب الرئاسة بالمجلس.

وأوضح بيان المكتب الإعلامي للمجلس أن اللقاء بحث متطلبات إنجاز الوعد الانتخابي، وسبل تهيئة بيئة وظروف لانتخابات حرة ونزيهة وشفافة وذات مصداقية، وضمانات القبول بنتائج هذه الانتخابات من أطراف العملية السياسية كافة.

- باتيلي: اتفقت مع عقيلة صالح على أهمية إجراء الانتخابات في ظل حكومة موحدة

- مقترحات مبادرة باتيلي.. إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متعاقب

وأجرى باتيلي عدة لقاءات مؤخرًا، من بينها لقائه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، والذي أكد خلاله أهمية إجراء الانتخابات الليبية «في ظل حكومة موحدة تدعمها الأطراف الرئيسية».

وسبق أن اقترح باتيلي إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متعاقب، وذلك حسبما أفاد تقرير سلمه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إلى مجلس الأمن الدولي بتاريخ الثامن أغسطس المنقضي.

رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة يستقبل الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبدالله باتيلي، الأحد 3 سبتمبر 2023 (المكتب الإعلامي لمجلس الدولة)