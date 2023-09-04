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باتيلي: اتفقت مع تكالة على ضرورة استكمال الإطار القانوني للانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 04 سبتمبر 2023, 12:56 صباحا
باتيلي: اتفقت مع تكالة على ضرورة استكمال الإطار القانوني للانتخابات
رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة يستقبل الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبدالله باتيلي، الأحد 3 سبتمبر 2023 (حساب باتيلي على موقع إكس)
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قال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا عبدالله باتيلي، إنه اتفق مع رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، على ضرورة استكمال الإطار القانوني للانتخابات، مع الأخذ في الاعتبار الملاحظات المقدمة من الأطراف الرئيسية لجعل القوانين الانتخابية قابلة للتنفيذ.

جاء ذلك خلال لقاء عُقد اليوم الأحد في طرابلس، بحضور أعضاء مكتب رئاسة المجلس الأعلى للدولة.

- تكالة وباتيلي يبحثان مخرجات لجنة «6+6»

وشدد الطرفان، بحسب تغريدة نشرها باتيلي عبر حسابه على موقع «إكس»، على ضرورة شروع الأطراف الرئيسية في حوار بناء للتوصل إلى اتفاق سياسي بشأن القضايا الخلافية المتعلقة بإجراء الانتخابات.

وأفاد بيان نشره المكتب الإعلامي لمجلس الدولة على فيسبوك بأن اللقاء بحث ملف الانتخابات، ومخرجات لجنة «6+6»، ومتطلبات إنجاز الوعد الانتخابي، وسبل تهيئة بيئة وظروف لانتخابات حرة ونزيهة وشفافة وذات مصداقية، وضمانات القبول بنتائج هذه الانتخابات من أطراف العملية السياسية كافة.

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