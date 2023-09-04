حفتر وباتيلي يتفقان على ضرورة انتهاء لجنة «6+6» من وضع قوانين الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

اتفق قائد القيادة العامة المشير خليفة حفتر مع الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، على ضرورة انتهاء اللجنة المشتركة المشكلة من مجلسي النواب والدولة «6+6» من وضع القوانين الانتخابية، وتهيئة الظروف لإجراء الانتخابات.

واستقبل حفتر في مكتبه بمقر القيادة العامة في بنغازي، باتيلي والوفد المُرافق له؛ حيث عقد الجانبان اجتماعًا لمناقشة آخر التطورات السياسية.

تهيئة الظروف السياسية

وقال مكتب إعلام القيادة العامة: إن اللقاء جرى خلاله «مناقشة آخر التطورات السياسية، والاتفاق على ضرورة الانتهاء من وضع القوانين الانتخابية من قبل لجنة 6+6، وتهيئة الظروف المُناسبة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية».

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وحضر الاجتماع كل من مدير مكتب المشير حفتر، عضو اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» الفريق خيري التميمي، ومدير إدارة التفتيش العسكري الفريق صقر الجروشي، وآمر الكتيبة «166 مشاة» العقيد أيوب بوسيف، والعقيد باسم البوعيشي، بحسب صور نشرها مكتب إعلام القيادة العامة عبر صفحته على «فيسبوك» للاجتماع.

لقاءات باتيلي

وقبل لقاء حفتر اجتمع باتيلي، يوم السبت، مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في القبة شرق البلاد، وكذلك مع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «6+6» بالمنطقة الغربية، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، ورئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح، أمس الأحد في طرابلس.

يأتي ذلك في إطار سلسلة من اللقاءات والاتصالات المكثفة التي يعمل عليها باتيلي من أجل حشد الدعم للعملية السياسية، ومساعدة أطرافها الرئيسية على التوافق حول الأطر الدستورية والقانونية المنظمة للعملية الانتخابية.

اجتماع حفتر وباتيلي في بنغازي، الإثنين 4 سبتمبر 2023. (القيادة العامة)

اجتماع حفتر وباتيلي في بنغازي، الإثنين 4 سبتمبر 2023. (القيادة العامة)

اجتماع حفتر وباتيلي في بنغازي، الإثنين 4 سبتمبر 2023. (القيادة العامة)

اجتماع حفتر وباتيلي في بنغازي، الإثنين 4 سبتمبر 2023. (القيادة العامة)

اجتماع حفتر وباتيلي في بنغازي، الإثنين 4 سبتمبر 2023. (القيادة العامة)