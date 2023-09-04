  • Alwasat News
Atwasat

حفتر وباتيلي يتفقان على ضرورة انتهاء لجنة «6+6» من وضع قوانين الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 04 سبتمبر 2023, 04:39 مساء
حفتر وباتيلي يتفقان على ضرورة انتهاء لجنة «6+6» من وضع قوانين الانتخابات
اجتماع حفتر وباتيلي في بنغازي، الإثنين 4 سبتمبر 2023. (القيادة العامة)
alwasat radio

اتفق قائد القيادة العامة المشير خليفة حفتر مع الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، على ضرورة انتهاء اللجنة المشتركة المشكلة من مجلسي النواب والدولة «6+6» من وضع القوانين الانتخابية، وتهيئة الظروف لإجراء الانتخابات.

واستقبل حفتر في مكتبه بمقر القيادة العامة في بنغازي، باتيلي والوفد المُرافق له؛ حيث عقد الجانبان اجتماعًا لمناقشة آخر التطورات السياسية.

تهيئة الظروف السياسية
وقال مكتب إعلام القيادة العامة: إن اللقاء جرى خلاله «مناقشة آخر التطورات السياسية، والاتفاق على ضرورة الانتهاء من وضع القوانين الانتخابية من قبل لجنة 6+6، وتهيئة الظروف المُناسبة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية».

- باتيلي: ناقشت مع لجنة «5+5» التحديات الأمنية الراهنة والحاجة لمؤسسات موحدة
- السايح وباتيلي يؤكدان الحاجة لاستكمال إطار قانوني للانتخابات قابل للتنفيذ
- باتيلي: اتفقت مع تكالة على ضرورة استكمال الإطار القانوني للانتخابات
- تكالة وباتيلي يبحثان مخرجات لجنة «6+6»
- باتيلي: اتفقت مع عقيلة صالح على أهمية إجراء الانتخابات في ظل حكومة موحدة

وحضر الاجتماع كل من مدير مكتب المشير حفتر، عضو اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» الفريق خيري التميمي، ومدير إدارة التفتيش العسكري الفريق صقر الجروشي، وآمر الكتيبة «166 مشاة» العقيد أيوب بوسيف، والعقيد باسم البوعيشي، بحسب صور نشرها مكتب إعلام القيادة العامة عبر صفحته على «فيسبوك» للاجتماع.

لقاءات باتيلي
وقبل لقاء حفتر اجتمع باتيلي، يوم السبت، مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في القبة شرق البلاد، وكذلك مع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «6+6» بالمنطقة الغربية، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، ورئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح، أمس الأحد في طرابلس.

يأتي ذلك في إطار سلسلة من اللقاءات والاتصالات المكثفة التي يعمل عليها باتيلي من أجل حشد الدعم للعملية السياسية، ومساعدة أطرافها الرئيسية على التوافق حول الأطر الدستورية والقانونية المنظمة للعملية الانتخابية.

اجتماع حفتر وباتيلي في بنغازي، الإثنين 4 سبتمبر 2023. (القيادة العامة)
اجتماع حفتر وباتيلي في بنغازي، الإثنين 4 سبتمبر 2023. (القيادة العامة)
اجتماع حفتر وباتيلي في بنغازي، الإثنين 4 سبتمبر 2023. (القيادة العامة)
اجتماع حفتر وباتيلي في بنغازي، الإثنين 4 سبتمبر 2023. (القيادة العامة)
اجتماع حفتر وباتيلي في بنغازي، الإثنين 4 سبتمبر 2023. (القيادة العامة)
اجتماع حفتر وباتيلي في بنغازي، الإثنين 4 سبتمبر 2023. (القيادة العامة)
اجتماع حفتر وباتيلي في بنغازي، الإثنين 4 سبتمبر 2023. (القيادة العامة)
اجتماع حفتر وباتيلي في بنغازي، الإثنين 4 سبتمبر 2023. (القيادة العامة)
اجتماع حفتر وباتيلي في بنغازي، الإثنين 4 سبتمبر 2023. (القيادة العامة)
اجتماع حفتر وباتيلي في بنغازي، الإثنين 4 سبتمبر 2023. (القيادة العامة)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«الذكاء الصناعي أفق لايحده إلا الشعر».. محاضرة في بيت نويجي للثقافة

«الذكاء الصناعي أفق لايحده إلا الشعر».. محاضرة في بيت نويجي للثقافة
جرائم الاحتلال في القدس خلال أغسطس.. قتل أطفال واعتقال العشرات

جرائم الاحتلال في القدس خلال أغسطس.. قتل أطفال واعتقال العشرات
إردوغان يصل روسيا لإجراء محادثات مع بوتين

إردوغان يصل روسيا لإجراء محادثات مع بوتين
أطول مهمة لرائد عربي في الفضاء.. الإماراتي سلطان النيادي يعود إلى الأرض

أطول مهمة لرائد عربي في الفضاء.. الإماراتي سلطان النيادي يعود إلى الأرض
«يحكى أنَّ»: دكتورة هنية الكاديكي (الجزء الأول)

«يحكى أنَّ»: دكتورة هنية الكاديكي (الجزء الأول)
«تحقيقات»: طرق غير مهيأة في جننوب ليبيا.. من المسؤول؟

«تحقيقات»: طرق غير مهيأة في جننوب ليبيا.. من المسؤول؟
شاهد.. عدسة قناة الوسط ترصد أجواء مهرجان ليبيا الصيفي لكرة السلة

شاهد.. عدسة قناة الوسط ترصد أجواء مهرجان ليبيا الصيفي لكرة السلة
«اقتصاد بلس»: انقلاب النيجر يهدد 3 مشاريع كبرى مع ليبيا بالتوقف

«اقتصاد بلس»: انقلاب النيجر يهدد 3 مشاريع كبرى مع ليبيا بالتوقف
«نسخة إلى الرأي العام»: تزايد ترهيب وتهديد المجتمع المدني

«نسخة إلى الرأي العام»: تزايد ترهيب وتهديد المجتمع المدني
بالفيديو: سائق «لادا» يقفز من على مبنى بارتفاع 50 قدما وينجو بأعجوبة

بالفيديو: سائق «لادا» يقفز من على مبنى بارتفاع 50 قدما وينجو بأعجوبة
كاريكاتير خيري - انتفاضة أفريقية ضد فرنسا

كاريكاتير خيري - انتفاضة أفريقية ضد فرنسا
«ذي إيكوالايزر 3» ينتزع من «غران توريسمو» صدارة شباك تذاكر هوليوود

«ذي إيكوالايزر 3» ينتزع من «غران توريسمو» صدارة شباك تذاكر هوليوود
آرسنال يفوز على مانشستر يونايتد بـ«ريمونتادا» رائعة في الدوري الإنجليزي

آرسنال يفوز على مانشستر يونايتد بـ«ريمونتادا» رائعة في الدوري الإنجليزي
شاهد.. إسبانيا تودع مونديال السلة.. وأميركا تسقط أمام ليتوانيا

شاهد.. إسبانيا تودع مونديال السلة.. وأميركا تسقط أمام ليتوانيا
فيرستابن يحقق رقما قياسيا بإحراز الفوز العاشر تواليا ببطولة العالم لفورمولا 1

فيرستابن يحقق رقما قياسيا بإحراز الفوز العاشر تواليا ببطولة العالم لفورمولا 1
مصدر حكومي لـ«بوابة الوسط»: التحقيق مع المنقوش يجري عن طريق وسائط التواصل الاجتماعي خصوصًا «واتساب»

مصدر حكومي لـ«بوابة الوسط»: التحقيق مع المنقوش يجري عن طريق وسائط التواصل ...
رئيس وزراء إيطالي سابق يتهم فرنسا بالوقوف وراء كارثة «أوستيكا»: المستهدف كان طائرة عسكرية ليبية

رئيس وزراء إيطالي سابق يتهم فرنسا بالوقوف وراء كارثة «أوستيكا»: المستهدف كان ...
إنجاز غير مسبوق للتايكوندو الليبي بـ5 قلائد دولية متنوعة

إنجاز غير مسبوق للتايكوندو الليبي بـ5 قلائد دولية متنوعة
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
بالصور: مخالفات في معامل طبية وصيدليات بتاجوراء
بالصور: مخالفات في معامل طبية وصيدليات بتاجوراء
أسعار صرف العملات الدولية مقابل الدينار بالسوق الموازية (4 سبتمبر 2023)
أسعار صرف العملات الدولية مقابل الدينار بالسوق الموازية (4 سبتمبر...
مجلس النواب يعقد جلسة تشاورية في بنغازي
مجلس النواب يعقد جلسة تشاورية في بنغازي
جون أفريك: طرابلس تراجع موقفها من اعتماد دبلوماسي إيطالي
جون أفريك: طرابلس تراجع موقفها من اعتماد دبلوماسي إيطالي
الكوني: تأخير تنفيذ مشروع السكك الحديدية آثاره سلبية على مشاريع التنمية
الكوني: تأخير تنفيذ مشروع السكك الحديدية آثاره سلبية على مشاريع ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
وزارة التربية والتعليم تؤكد بدء العام الدراسي الجديد الأحد المقبل
وزارة التربية والتعليم تؤكد بدء العام الدراسي الجديد الأحد ......
مصادر متطابقة من طرابلس تؤكد احتجاز «الردع» آمر اللواء 444 قتال في مطار معيتيقة
مصادر متطابقة من طرابلس تؤكد احتجاز «الردع» آمر اللواء 444 ......
آمر «اللواء 444» محمود حمزة يروي ملابسات احتجازه لدى «جهاز الردع»
آمر «اللواء 444» محمود حمزة يروي ملابسات احتجازه لدى «جهاز ......
أول تعليق تشادي على العملية العسكرية في الجنوب الليبي
أول تعليق تشادي على العملية العسكرية في الجنوب الليبي...
(فيديو) بعد نحو 3 أشهر من فقدانها.. العثور على جثمان الحاجة برنية الثابت في مكة
(فيديو) بعد نحو 3 أشهر من فقدانها.. العثور على جثمان الحاجة ......
المزيد
«اللافي» يبحث التمهيد لـ«مؤتمر وطني جامع» مع السفير الفرنسي
«اللافي» يبحث التمهيد لـ«مؤتمر وطني جامع» مع السفير الفرنسي...
«الكوني» يدعو لتطوير المتاحف وتوسيع الاستكشافات الأثرية
«الكوني» يدعو لتطوير المتاحف وتوسيع الاستكشافات الأثرية...
حفتر وباتيلي يتفقان على ضرورة انتهاء لجنة «6+6» من وضع قوانين الانتخابات
حفتر وباتيلي يتفقان على ضرورة انتهاء لجنة «6+6» من وضع ......
الكوني: تأخير تنفيذ مشروع السكك الحديدية آثاره سلبية على مشاريع التنمية
الكوني: تأخير تنفيذ مشروع السكك الحديدية آثاره سلبية على ......
جون أفريك: طرابلس تراجع موقفها من اعتماد دبلوماسي إيطالي
جون أفريك: طرابلس تراجع موقفها من اعتماد دبلوماسي إيطالي...
المزيد