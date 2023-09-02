حالة الطقس في ليبيا (اليوم السبت 2 سبتمبر 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، اعتدال درجات الحرارة على غالبية مناطق الشمال، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة يوم الإثنين على مناطق الجبل الأخضر.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب، وتتكاثر الغد على المناطق الممتدة من طرابلس إلى سرت.

الرياح: شمالية شرقية إلي شرقية، معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 31 و37 درجة مئوية، وتصل إلى 40 درجة مئوية على أبونجيم.

الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب، وتتكاثر أحيانا على مناطق الجبل الأخضر وأقصى الساحل، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة يوم الإثنين.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 29 و35 درجة مئوية، تصل على مناطق الخليج إلى 38 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 40 و43 درجة مئوية.