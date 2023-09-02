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حالة الطقس في ليبيا (اليوم السبت 2 سبتمبر 2023)

القاهرة - بوابة الوسط السبت 02 سبتمبر 2023, 08:48 صباحا
حالة الطقس في ليبيا (اليوم السبت 2 سبتمبر 2023)
طقس معتدل، (تعبيرية: بوابة الوسط)
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، اعتدال درجات الحرارة على غالبية مناطق الشمال، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة يوم الإثنين على مناطق الجبل الأخضر.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب، وتتكاثر الغد على المناطق الممتدة من طرابلس إلى سرت.
الرياح: شمالية شرقية إلي شرقية، معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 31 و37 درجة مئوية، وتصل إلى 40 درجة مئوية على أبونجيم.

الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب، وتتكاثر أحيانا على مناطق الجبل الأخضر وأقصى الساحل، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة يوم الإثنين.
الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 29 و35 درجة مئوية، تصل على مناطق الخليج إلى 38 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة
حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.
الرياح: جنوبية شرقية إلى شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 40 و43 درجة مئوية.

الواحات - السرير - تازربو - الكفرة
حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب على الجغبوب.
الرياح: شمالية شرقية، معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 37 و41 درجة مئوية.

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