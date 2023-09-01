بالصور.. دوريات أمنية تنتشر في مدينة الخمس

القاهرة - بوابة الوسط

انتشرت دوريات أمنية تابعة لقسم البحث الجنائي في مدينة الخمس، الجمعة، بهدف حماية الأرواح والممتلكات العامة.

وقالت وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة في بيان إن مدير أمن الخمس العميد امحمد حيد وجه باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتأمين المدينة كاملة.

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وقامت الدوريات الأمنيه التابعه لقسم البحث الجنائي وقسم شرطة النجدة ووحدة المهام الخاصة بالادارة العامة للعمليات الأمنية، بتسير دوريات وإقامة تمركزات واستيقافات امنية بإشراف مباشر من مدير الأمن.

وريات أمنية في شوارع مدينة الخمس، الأول من سبتمبر 2023 (وزارة الداخلية في حكومة الدبيبة)

وريات أمنية في شوارع مدينة الخمس، الأول من سبتمبر 2023 (وزارة الداخلية في حكومة الدبيبة)

وريات أمنية في شوارع مدينة الخمس، الأول من سبتمبر 2023 (وزارة الداخلية في حكومة الدبيبة)

وريات أمنية في شوارع مدينة الخمس، الأول من سبتمبر 2023 (وزارة الداخلية في حكومة الدبيبة)

وريات أمنية في شوارع مدينة الخمس، الأول من سبتمبر 2023 (وزارة الداخلية في حكومة الدبيبة)