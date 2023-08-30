البعثة الليبية لدى الاتحاد الأوروبي تؤكد التمسك بالموقف الداعم للشعب الفلسطيني

القاهرة - بوابة الوسط

استقبلت البعثة الليبية لدى الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، في مقرها ببروكسل السفير الفلسطيني لدى بلجيكا والاتحاد الأوروبي المستشار عادل عطية.

وقال رئيس البعثة الليبية السفير جلال العشي إنه جرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر في مسائل وقضايا عديدة، وفقًا لما نشره عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات القصيرة «إكس».

وأكد العشي «موقف الشعب الليبي الثابت وحكومة الوحدة الوطنية تجاه تطلعات وحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريفة» بحسب نص بيانه المقتضب.

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تظاهرات ضد التطبيع في ليبيا

ومنذ مساء الأحد الماضي، تشهد عدة مدن ليبية تظاهرات متواصلة ضد التطبيع منذ الكشف عن لقاء وزيرة الخارجية الموقوفة بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» نجلاء المنقوش ووزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين.

وتوافد محتجون على العاصمة طرابلس من مدن الساحل الغربي وهي الزاوية وصرمان وصبراتة والعجيلات، للاحتجاج قرب مقر حكومة الوحدة الوطنية الموقتة بطريق السكة في العاصمة طرابلس، حيث أشعلوا النار في إطارات السيارات وحرقوا أعلام دولة الاحتلال.

وبحسب مقاطع فيديو وصور متداولة على موقع «فيسبوك»، رفع المحتجون علمي ليبيا وفلسطين، للإشارة إلى الموقف الشعبي الرافض لأية محاولات لتطبيع العلاقات مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي.