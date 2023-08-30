«الصحة» تحذر من دواء مغشوش لعلاج ضغط الدم المرتفع

القاهرة - بوابة الوسط

حذرت إدارة الصيدلة بوزارة الصحة في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» من دواء مغشوش باسم «Exforge HCT 5/160/12.5mg» يستخدم في علاج ضغط الدم المرتفع، بأرقام التشغيلة «B59XZ4 ،BDPV3 ،BDPW8».

ودعت الإدارة إلى عدم استخدام المنتج حرصا على سلامة المرضى، والتواصل مع الإدارة حول أي كميات من الدواء لتعزيز نظام اليقظة الدوائية، وفق تعميم إلى مديري المستشفيات والمراكز التخصصية وجهاز الإمداد الطبي وإدارة الرقابة الدوائية والقطاع الخاص، حسب ما نشر على صفحة الوزارة بموقع «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

تنبيه من هيئة الدواء المصرية

وأشارت إدارة الصيدلة إلى ورود تنبيه من هيئة الدواء المصرية بشأن الإبلاغ عن الدواء، وأكدت الإدارة على الالتزام بشراء الأدوية المتحصلة على الإفراج الرقابي من الشركات المسجلة لدى وزارة الصحة.

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وفي منتصف أغسطس الجاري، حذرت وزارة الصحة في الحكومة المكلفة من مجلس النواب من تناول منتج دوائي مغشوش يستخدم للسعال والحساسية والالتهابات، وهو مضاد حيوي اسمه «Xilone Forte syrup»، وذلك بعد ورود تنبيه مصري أيضا بشأن اكتشاف «غش تجاري» في هذا المنتج.