بعد إيقاف المنقوش.. سفير ليبيا بقبرص يؤكد لنظيره الفلسطيني ثبات الدعم الشعبي للقضية الفلسطينية

القاهرة - بوابة الوسط

أكد السفير الليبي لدى قبرص قويدر إبراهيم ثبات موقف الشعب الليبي الداعم للقضية الفلسطينية، وذلك خلال زيارة أجراها لنظيره الفلسطيني عبدالله العطاري بمقر سفارة دولة فلسطين بمدينة نيقوسيا، أمس الإثنين، في خضم الغضب الشعبي الذي عمّ ليبيا على خلفية لقاء أجرته وزيرة الخارجية الموقوفة بحكومة الوحدة الموقتة، نجلاء المنقوش، مع وزير خارجية إسرائيل، إيلي كوهين، سرًا وسربته وسائل إعلام عبرية.

وأفاد بيان مقتضب نشرته السفارة الليبية لدى قبرص، اليوم الثلاثاء، بأن السفير قويدر إبراهيم أجرى زيارة ودية لمقر سفارة فلسطين في قبرص، والتقى السفير عبدالله العطاري، مؤكداً موقف الشعب الليبي الداعم للقضية الفلسطينية.

الزيارة تأتي عقب يوم واحد من إيقاف المنقوش، بعدما أثار تسريب وسائل إعلام إسرائيلية للقائها بنظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين، موجة غضب واسعة النطاق في الشارع الليبي الذي شهد مظاهرات منددة بالتطبيع مع الاحتلال.

وأحرق المتظاهرون الأعلام الإسرائيلية وصور المنقوش منددين باللقاء وطالبوا بإقالتها.

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