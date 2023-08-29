بعد إيقاف المنقوش.. سفير ليبيا بقبرص يؤكد لنظيره الفلسطيني ثبات الدعم الشعبي للقضية الفلسطينية

أكد السفير الليبي لدى قبرص قويدر إبراهيم ثبات موقف الشعب الليبي الداعم للقضية الفلسطينية، وذلك خلال زيارة أجراها لنظيره الفلسطيني عبدالله العطاري بمقر سفارة دولة فلسطين بمدينة نيقوسيا، أمس الإثنين، في خضم الغضب الشعبي الذي عمّ ليبيا على خلفية لقاء أجرته وزيرة الخارجية الموقوفة بحكومة الوحدة الموقتة، نجلاء المنقوش، مع وزير خارجية إسرائيل، إيلي كوهين، سرًا وسربته وسائل إعلام عبرية.
وأفاد بيان مقتضب نشرته السفارة الليبية لدى قبرص، اليوم الثلاثاء، بأن السفير قويدر إبراهيم أجرى زيارة ودية لمقر سفارة فلسطين في قبرص، والتقى السفير عبدالله العطاري، مؤكداً موقف الشعب الليبي الداعم للقضية الفلسطينية.
الزيارة تأتي عقب يوم واحد من إيقاف المنقوش، بعدما أثار تسريب وسائل إعلام إسرائيلية للقائها بنظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين، موجة غضب واسعة النطاق في الشارع الليبي الذي شهد مظاهرات منددة بالتطبيع مع الاحتلال.
وأحرق المتظاهرون الأعلام الإسرائيلية وصور المنقوش منددين باللقاء وطالبوا بإقالتها.
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اجتماع المنقوش بكوهين استمر ساعتين
وفيما أشارت خارجية حكومة الوحدة الوطنية الموقتة إلى أن الاجتماع كان عارضًا وغير رسمي، أكد مسؤول إسرائيلي لـ«رويترز» أن اللقاء مرتب بشكل مسبق، لافتًا إلى أنه «استمر ساعتين، وجرى التمهيد له عبر أعلى المستويات في ليبيا».
وقال المسؤول، الذي لم تسمه الوكالة، إن الدبيبة «يرى إسرائيل كجسر محتمل للغرب والإدارة الأميركية».
تداعيات لقاء «المنقوش - كوهين» في الشارع الليبي
وأدت تداعيات تسريب اللقاء بين المنقوش وكوهين إلى ردود فعل واسعة، وشهدت عدة مدن تظاهرات رافضة للتطبيع، كما أصدر الدبيبة قرارًا رسميًا بإيقاف المنقوش.
وأمس الإثنين، أفاد مصدرأمني «بوابة الوسط» بأن المنقوش التي غادرت إلى إسطنبول ليل الأحد الماضي من مطار معيتيقة، توجهت إلى لندن حيث تقيم باقي أسرتها، في حين طالب مجلس النواب النائب العام بالتحقيق مع حكومة الدبيبة بتهمة التواصل مع الكيان الصهيوني.
وقالت جريدة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية إن اللقاء كان «حلقة من سلسلة لقاءات سرية جرت على مدار السنوات الماضية» لمسؤولين ليبيين وإسرائيليين، مشيرة إلى زيارة صدام نجل المشير خليفة حفتر تل أبيب في العام 2021، وأيضا اتصالات جرت مع سيف القذافي في العام 2010.
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