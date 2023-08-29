أزمة «المنقوش - كوهين».. ماذا حدث خلال 48 ساعة؟

القاهرة - بوابة الوسط

تطورات وتداعيات متلاحقة سجلها المشهد الليبي خلال 48 ساعة من كشف لقاء وزيرة الخارجية والتعاون الدولي الموقوفة بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» نجلاء المنقوش ووزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي إيلي كوهين في روما الأسبوع الماضي.

فيما يلي تستعرض «بوابة الوسط» أهم والمواقف والتطورات وردود الفعل منذ إزاحة الستار عن اللقاء المثير للجدل..

الشرارة الأولى لأزمة لقاء «المنقوش - كوهين»

- الأحد 27 أغسطس، موقع «i24» العبري يكشف لقاء جمع المنقوش وكوهين، في العاصمة روما، قائلا إنه جاء «بهدف دراسة إمكانات التعاون وبناء علاقات بين البلدين والحفاظ على التراث اليهودي الليبي».

- الناطق السابق باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي للعالم العربي، أوفير جندلمان، يقول إن لقاء المنقوش وكوهين جرى الأسبوع الماضي في العاصمة الإيطالية روما. ويشير إلى أن هذه هي «الخطوة الأولى في إقامة علاقات رسمية بين البلدين». وأن «دائرة السلام الإقليمية تتوسع».

- مصدر قريب من المجلس الرئاسي ينفي لـ«بوابة الوسط» علم المجلس باجتماع المنقوش وكوهين في روما الأسبوع الماضي.

- رسالة من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي تطالب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، بموافاة المجلس بتوضيح بشأن حقيقة ما ورد بخصوص لقاء المنقوش وكوهين.

- رئاسة مجلس النواب تدعو الأعضاء إلى جلسة طارئة تعقد بمقر المجلس في مدينة بنغازي، مساء الإثنين، لمناقشة ما وصفته بـ«الجريمة المرتكبة بحق الشعب الليبي وثوابته الوطنية».

- المجلس الأعلى للدولة يبدى، في بيان، «استغرابه» من لقاء المنقوش مع كوهين، واعتبره «خطوة تخالف قواعد مقاطعة العدو الصهيوني وتنتهك قرارات ومواقف عربية وإسلامية»، وأنها «تسيئ لتاريخ طويل من نضال الشعب الليبي الداعم والمساند للقضية الفلسطينية العادلة».



مظاهرات ضد التطبيع.. والدبيبة يوقف المنقوش

- مظاهرات في شوارع طرابلس وضواحيها مساء الأحد رفضا للتطبيع مع إسرائيل، وامتدت الاحتجاجات إلى مدن أخرى، حيث أغلق شبان الطرق وأحرقوا إطارات، ملوحين بالعلم الفلسطيني.

- الدبيبة يقرر إيقاف المنقوش عن العمل احتياطيها وإحالتها إلى التحقيق، وتكليف وزير الشباب فتح الله عبداللطيف الزني بتسيير العمل بوزارة الخارجية والتعاون الدولي موقتا.

- وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة تقول، في بيان، إن لقاء المنقوش وكوهين في روما «هو لقاء عارض غير رسمي وغير مُعَدْ مسبقا، أثناء لقاء مع وزير الخارجية الإيطالي».

- الدبيبة يقرر تشكيل لجنة للتحقيق برئاسة وزيرة العدل تكون مهمتها التحقيق إداريا مع وزيرة الخارجية والتعاون الدولي، على أن تحيل اللجنة تقريرا بنتائج أعمالها لرئيس مجلس الوزراء في أجل أقصاه ثلاثة أيام.

- مصدر أمني يقول لـ«بوابة الوسط» إن سلطات مطار معيتيقة قد تمنع المنقوش من السفر حتى التحقيق معها على خلفية اجتماعها مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين.

المنقوش تغادر البلاد

- مصدر أمني يقول لـ«بوابة الوسط» إن وزيرة الخارجية الموقوفة عن العمل نجلاء المنقوش غادرت مطار معيتيقة على متن طائرة خاصة نوع «فالكون» تابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة متجهة إلى تركيا بمساعدة جهاز الأمن الداخلي.

- جهاز الأمن الداخلي يعلن في بيان إدراج اسم المنقوش في قائمة الممنوعين من السفر «إلى حين امتثالها للتحقيقات»، ويقول إنها لم تمر عبر القنوات الرسمية في مطار معيتيقة الدولي.

ثاني أيام الأزمة

- الإثنين 28 أغسطس، وكالة «رويترز» تنقل عن مسؤول إسرائيلي -لم تسمه- القول إن اجتماع روما بين المنقوش وكوهين جرى الاتفاق عليه مسبقا «على أعلى المستويات» في ليبيا واستمر أكثر من ساعة.

- عضو منظمة التحرير الفلسطينية والقيادي بحركة «فتح» ياسر أبوسيدو، يحيي في تصريح إلى «بوابة الوسط» «انتفاضة الشعب الليبي ضد محاولات التطبيع»، قائلا إن الشعوب العربية، ومنها الليبي، تدرك الخطر الإسرائيلي وأهداف الكيان الصهيوني في المنطقة، وهناك نخبة وشخصيات ترفض هذا المخطط».

- «لقاء كوهين» يطيح بالمنقوش ويوحد الليبيين ضد التطبيع

- خلال جلسة النواب.. عقيلة صالح: لا يحق لأحد المساومة على قضية فلسطين

- تجدد مظاهرات الغضب ضد «التطبيع» قرب مقر حكومة الدبيبة

- مصدر لـ«بوابة الوسط»: المنقوش غادرت إسطنبول إلى لندن

- «أكسيوس»: إدارة بايدن منزعجة من «إسرائيل» جراء تسريب لقاء المنقوش وكوهين

- زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد يعلق على تسريب اللقاء بين المنقوش وكوهين، معتبرا أنه «غير احترافي وغير مسؤول»، وينتقد إدارة ملف السياسة الخارجية في دولة الاحتلال، قائلا إنه «يجب إدارته بعناية وحكمة»، حسب تغريدة عبر منصة «إكس».

- جريدة «تايمز أوف إسرائيل» تقول إن الاتصالات التي توسط فيها رئيس اتحاد يهود ليبيا رافائيل لوزون بين مسؤولين رفيعي المستوى من البلدين، منذ ست سنوات، سهلت اللقاء كوهين والمنقوش الأسبوع الماضي.

- مستشار الرئيس الفلسطيني محمود الهباش يعبر في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» عن «رفض أي مساعٍ للتطبيع العربي مع إسرائيل قبل حل القضية الفلسطينية وانسحاب الاحتلال من جميع الأراضي العربية المحتلة، وذلك عملا بمبادرة السلام العربية العام 2002»، واصفا الهباش مظاهرات الشعب الليبي ضد التطبيع بأنها «إحساس شعبي صادق بالغضب نتيجة الشعور بالإجحاف تجاه الشعب الفلسطيني».

هل كان الدبيبة على علم باللقاء؟

- جريدة «يديعوت أحرونوت» تنقل عن مسؤولين إسرائيليين القول إن المنقوش «لم تفعل أي شيء من وراء ظهر» رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، مضيفة أن «مسؤولين إسرائيليين كبار أكدوا وجود اتفاق مسبق وتنسيق على أعلى المستويات» قبل عقد لقائها مع كوهين في روما.

- رئيسة حزب العمل الإسرائيلي ميراف ميخائيلي تطالب وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين بالاستقالة بعد اتهام الأخير بتسريب اللقاء وتدمير السياسة الخارجية لإسرائيل، والتسبب فيما وصفته بـ«ضرر غير مسبوق».

تكتم حكومي على أنباء إقالة المنقوش

- حالة من التكتم الحكومي الرسمي بشأن أنباء متداولة عن إقالة المنقوش، إذ لم يصدر بيان رسمي بهذا الشأن، في حين نسبت وسائل إعلام محلية وعربية إلى مصدر حكومي، لم يذكر اسمه، نبأ إقالة الوزيرة بقرار من الدبيبة.

- وكالة «رويترز» تنسب إلى مسؤول حكومي ليبي، لم تسمه، القول إن رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» أقال وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش على خلفية لقائها نظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين.

- جريدة «لا روبوبليكا» الإيطالية تحدد التاريخ الذي عقد فيه لقاء المنقوش وكوهين في روما في 23 أغسطس، قائلة إنه جرى وجها لوجه ولمدة ساعتين وبعلم رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة.

- بيان مقتضب لوزارة الخارجية الإسرائيلية ينفي أن يكون وزير الخارجية إيلي كوهين مصدر تسريب الأنباء بشأن اجتماعه مع وزيرة الخارجية الموقوفة في «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» نجلاء المنقوش.

- نشطاء عبر صفحات التواصل الاجتماعي الليبية يبثون مقطعا مصورا لرفع علم فلسطين في ميدان الشهداء بطرابلس من قبل المحتجين ضد لقاء المنقوش وإيلي كوهين.

الدبيبة في سفارة فلسطين

- سفير فلسطين لدى ليبيا محمد رحال، يقول إن الدبيبة زار البعثة الدبلوماسية الفلسطينية مقر السفارة في العاصمة طرابلس «وأكد موقف ليبيا الداعم للقضية الفلسطينية»، وأعلن إقالة وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، وفق تصريح نقلته وكالة أنباء «الأناضول».

- منصة «حكومتنا» التابعة لحكومة الدبيبة تنقل تصريحات الدبيبة خلال زيارته إلى السفارة الليبية، دون الإشارة إلى إقالة المنقوش.

- بيان صادر عن وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية ينقل عن الدبيبة إعلان «تجريم التطبيع ورفضه وإدانته» لأي اتصال مع دولة الاحتلال، وفق بيان مساء اليوم الإثنين ونشرته عبر موقعها على الإنترنت.

غضب أميركي من التسريب

- موقع «أكسيوس» الأميركي يقول إن مسؤولين أميركيين كبارا وجهوا رسائل قاسية إلى كبار المسؤولين في وزارة «الخارجية الإسرائيلية»، وعلى رأسهم الوزير إيلي كوهين، مفادها أن كشف اللقاء مع المنقوش «من طرف إسرائيل أضر بالجهود الأميركية لتعزيز التطبيع بين إسرائيل وليبيا ودول عربية أخرى؛ بل وتسبب في زعزعة الاستقرار في ليبيا، والإضرار بالمصالح الأمنية الأميركية».

- مصدر يقول لـ«بوابة الوسط» إن المنقوش غادرت إسطنبول إلى لندن حيث تقيم باقي أسرتها.

- عدد من أهالي مدينة المرج، شمال شرق ليبيا، نظموا وقفة احتجاجية للتعبير عن غضبهم إزاء لقاء وزيرة الخارجية الموقوفة نجلاء المنقوش مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين.

- وزير الخارجية المفوض بالحكومة المكلفة من مجلس النواب عبدالهادي الحويج يستقبل القنصل الفلسطيني في بنغازي عماد العتيلي، ويقول إن لقاء المنقوش مع وزير خارجية «إسرائيل» في روما تصرف «لا يمثل الحكومة المنتخبة من مجلس النواب، ولا يمثل الشعب الليبي».

جلسة طارئة للنواب

- رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، يقول في كلمة خلال جلسة عقدها المجلس،إن «قضية فلسطين هي قضية المسلمين جميعا، ولا يحق لأحد المساومة عليها، وإنما العمل على بناء دولتها وعاصمتها القدس».

- مجلس النواب يطالب النائب العام بالتحقيق مع حكومة الدبيبة بتهمة «انتحال صفة» و«جريمة التواصل مع الكيان الصهيوني». ويخطر الأمم المتحدة بأن تشكيل حكومة جديدة مصغرة تعمل على تنفيذ الانتخابات «أصبح واجبا وطنيا ضروريا في أسرع وقت».

- بيان مجلس النواب تضمن «توصية لجنة (6+6) بالتأكيد على عدم السماح بالترشح للانتخابات لمن ثبت تورطه في التواصل مع الكيان الصهيوني من خلال شروط الترشح بالقوانين الانتخابية».

- تجدد الاحتجاجات قرب مقر حكومة الوحدة الوطنية الموقتة بطريق السكة في العاصمة طرابلس، للتعبير عن الغضب على خلفية لقاء المنقوش وإيلي كوهين في روما الأسبوع الماضي.