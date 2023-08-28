«الأمن الداخلي»: المنقوش لم تمر عبر القنوات الرسمية في مطار معيتيقة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جهاز الأمن الداخلي إدراج اسم وزيرة الخارجية الموقوفة في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» نجلاء المنقوش في قائمة الممنوعين من السفر «إلى حين امتثالها للتحقيقات»، مضيفا أنها لم تمر عبر القنوات الرسمية في مطار معيتيقة الدولي.

ونفى الجهاز «السماح أو تسهيل» سفر المنقوش، موضحا أنها «لم تمر عبر الصالة العادية للمطار أو الخاصة أو الرئاسية وفق السياق المتعارف عليه» وأن «كاميرات المراقبة ستوضح ذلك»، حسب بيان على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

مصدر أمني يؤكد مغادرة المنقوش

وفي حين، أفاد مصدر أمني في تصريح إلى «بوابة الوسط»، فجر الإثنين، بأن المنقوش غادرت على متن طائرة خاصة نوع «فالكون» تابعة لحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» إلى تركيا.

وجاء ذلك بعيد قرار رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة بإيقاف المنقوش عن العمل وإحالتها إلى التحقيق على خلفية لقائها في العاصمة الإيطالية روما قبل أسبوع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين.

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أثار لقاء وزيرة الخارجية بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» نجلاء المنقوش، مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، ردود فعل فورية واسعة في ليبيا، وموجة غضب عمت الشارع الليبي في مختلف مناطق البلاد، ما دفع رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة إلى اتخاذ قرار بإيقاف الوزيرة عن العمل وإحالتها إلى التحقيق.

وخالفت خطوة المنقوش القانون الليبي رقم «62» الصادر في العام 1957 بشأن «مقاطعة إسرائيل»، وتنص مادته السابعة على: «الحبس لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تتجاوز 5 آلاف دينار كعقاب لكل من يعقد اتفاقا مع أي نوع من هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها».