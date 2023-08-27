برنامج تدريبي عن أساسيات التمريض والطوارئ في «نالوت المركزي»

القاهرة - بوابة الوسط

نظّم مستشفى نالوت المركزي برنامجا تدريبيا حول أساسيات التمريض العام، وطرق التعامل مع حالات الطوارئ والإنعاش، ورعاية مرضى العناية الفائقة، اليوم الأحد، بحضور مكثّف من عناصر التمريض العاملين في المستشفى.

وشمل البرنامج محاضرا عن «تقييم الحالات الطبية وتحليل البيانات الحيوية، والإسعافات الأولية والرعاية الفورية للمرضى، والرعاية المتخصصة لمرضى العناية الفائقة والإنعاش، وتوثيق المعلومات الطبية»، حسب بيان صادر عن وزارة الصحة بـ«حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» على «فيسبوك».

شارك في البرنامج التدريبي مدربون مختصون في مجال التمريض والرعاية الصحية، وجرى تقديمه بطريقة تفاعلية وعملية من خلال تطبيق المفاهيم النظرية على حالات عملية وحالات واقعية.

ويأتي تنفيذ البرنامج ضمن النشاط التعليمي الذي يمارسه مستشفى نالوت المركزي، لتعزيز مهارات ومعارف الممرضين والممرضات في مجال الرعاية الصحية، وتطوير قدراتهم في التعامل مع المرضى بشكل فعال وآمن، وفق البيان.

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استجلاب أطباء لسد العجز

يأتي ذلك بالتزامن مع الإعلان عن قرب وصول مجموعة جديدة من الأطباء البنغاليين البلاد يومي 28 و29 أغسطس الجاري، لسد العجز في المرافق الصحية النائية، وفقما قال نائب رئيس «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح، مشيرا إلى أن اللجنة المشكلة لاستجلاب العناصر الطبية والطبية المساعدة من بنغلاديش نجحت في جلب 53 عنصرا حتى الآن.

برنامج تدريبي حول أساسيات التمريض بمستشفى نالوت المركزي، 27 أغسطس 2023 (وزارة الصحة بحكومة الدبيبة على فيسبوك)