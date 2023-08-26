فرنسا تنفى المشاركة في عمليات عسكرية بليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

نفت السفارة الفرنسية في ليبيا، اليوم السبت، صحة أنباء متداولة بشأن مشاركة فرنسا في عمليات عسكرية في ليبيا.

ووصفت السفارة معلومات تداولتها بعض وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي في هذا الشأن بأنها «زائفة»، وفق تغريدة لها عبر منصة «إكس».

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