ضبط مطلوب في جريمة قتل وقعت بسوق الجمعة قبل 7 سنوات

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، في وقت متأخر الخميس، القبض على مطلوب لمركز شرطة سوق الجمعة في واقعة قتل وقعت منذ سبع سنوات.

وتعود وقائع جريمة القتل إلى العام 2017، وتمكن تمكن أعضاء مكتب البحث الجنائي تاجوراء من ضبط الشخص المطلوب على ذمة القضية حيث يقيم في المدينة، وفق بيان مقتضب صادر عن وزارة الداخلية.

ضبط متهم مطلوب في جريمة قتل منذ 4 سنوات

ضبط مطلوب لمديرية أمن وسط الجبل في واقعة قتل بطرابلس

وجرت عملية القبض بناء على أمر صادر عن نيابة سوق الجمعة الجزئية، واتخذت الإجراءات القانونية وتقرر إحالة المطلوب إلى مركز شرطة سوق الجمعة لاستكمال إحالته إلى النيابة.