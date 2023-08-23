ائتلاف شركات مصرية يستلم مشروع طريق غات - أوباري لتطويره

القاهرة - بوابة الوسط

سلمت حكومة الوحدة الوطنية موقع تنفيذ مشروع طريق غات - أوباري جنوب غرب ليبيا، لائتلاف الشركات المصرية المتعاقد معها، وذلك لإتمام تنفيذ مشروع صيانة وتطوير الطريق ضمن خطة عودة الحياة.

وحسب المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية، جرت مراسم تسليم الموقع بحضور عدد من الأعيان والحكماء وعمداء البلديات في المنطقة، وبإشراف نائب رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، رمضان أبوجناح على أن تبدأ الشركة تنفيذ الطريق الحيوي والمهم لكافة سكان المنطقة».

وأوضح البيان أن الطريق الحيوي، سيسهم في تيسير وصول الخدمات لكافة المواطنين بالمنطقة بحسب ما نشرته منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك».

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