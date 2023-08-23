ائتلاف شركات مصرية يستلم مشروع طريق غات - أوباري لتطويره

سلمت حكومة الوحدة الوطنية موقع تنفيذ مشروع طريق غات - أوباري جنوب غرب ليبيا، لائتلاف الشركات المصرية المتعاقد معها، وذلك لإتمام تنفيذ مشروع صيانة وتطوير الطريق ضمن خطة عودة الحياة.
وحسب المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية، جرت مراسم تسليم الموقع بحضور عدد من الأعيان والحكماء وعمداء البلديات في المنطقة، وبإشراف نائب رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، رمضان أبوجناح على أن تبدأ الشركة تنفيذ الطريق الحيوي والمهم لكافة سكان المنطقة».
وأوضح البيان أن الطريق الحيوي، سيسهم في تيسير وصول الخدمات لكافة المواطنين بالمنطقة بحسب ما نشرته منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك».
منطقة أوباري - غات العسكرية تناقش إجراءات تأمين الحدود الليبية - الجزائرية
طريق حيوي
ويصل الطريق بين مدينتي أوباري وغات، بطول 360 كيلومترا في الجنوب الغربي. وتعد أوباري ثاني أكبر مدينة في المنطقة بعد سبها، ولها أهمية استراتيجية واقتصادية ويقع حقل الشرارة النفطي أكبر حقول البلاد، في نطاق المدينة الجغرافي.
الدبيبة وقع عقدا مع ائتلاف الشركات المصرية منذ يناير 2022
وقعت حكومة الدبيبة، في يناير 2022 عقدا مع ائتلاف الشركات المصرية، لتنفيذ وتوسعة طريق «أجدابيا - جالو» بطول 252 كيلومترا في شرق البلاد، وطريق «أوباري - غات» بطول 360 كيلومترا في الجنوب الغربي، بإجمالي تكلفة مالية تبلغ نحو 3.734 مليار دينار.
وفي مارس الماضي، التقی وفد من حكومة الوحدة، مسؤولي ائتلاف الشركات المصرية، لبحث الإجراءات الفنية واللوجستية استعدادا لبدء صيانة الطريق العام الرابط بين مدينة أوباری ومدينة غات.
3 شركات مصرية تنفذ طريق أوباري غات
ووصل إلى مدينة غات، أمس الثلاثاء، وفد من الشركات المصرية المتخصصة في مجال البنية التحتية وإنشاء الطرق، يضم ثلاث شركات، هي شركة رواد الهندسة الحديثة، وشركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة وشركة أبناء حسن علام، ووقّع الوفد عقود استلام المشروع للبدء في تنفيذه.
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